Ja natuurlijk hebben wij een hekel aan Gouke Moes omdat hij als minister gore leugens verspreidde over GeenStijl en weigerde die terug te nemen, maarrr... Ja natuurlijk is dat hele idee van een rechtszaak tegen de Staat om de cultuur te beschermen een plan dat alleen bedacht kan zijn door een kleuter die een boekenkast heeft ingeslikt en ongeveer net zo doordacht als een patatzaak tegen de kleur oranje, maarrrr... Ja natuurlijk is Gouke Moes als uithangbord voor een club die de Nederlandse cultuur wil vasthouden bij uitstek ongeschikt als lid van een partij die rollebollend over straat gaat bij het bepalen van haar eigen cultuur, maarrr... Ja natuurlijk heeft Gouke Moes er zelf voor gekozen om bij Jeroen Pauw aan tafel te gaan zitten zonder een coherente boodschap, zonder coherent plan en zonder coherente advocaat, maarrr... Ja natuurlijk is 'de internationalisering van de universiteit' niet echt een knallend voorbeeld als je een f-ing rechtszaak tegen de staat gaat aanspannen om het verlies van de Nederlandse cultuur en je net nota bene zelf minister van Onderwijs bent geweest, maarrr... Ja natuurlijk is het gênant dat Gouke Moes zelfs door Sylvana Simons wordt platgewalst en niet gewoon zegt 'een statushouder is niet inheems, wat is daar zo moeilijk aan' als hem dat direct wordt gevraagd, maarrr... Ja natuurlijk is het argument 'ja hunnie doen het ook' en wijzen naar Urgenda niet bepaald sterk als je daadwerkelijk tijd en moeite gaat steken in een rechtszaak over iets dat, zoals in de studio ook herhaaldelijk wordt gezegd, bij uitstek een politiek kwestie is, maarrr...

Maarrr... Er is een 'maar'. Maar wat was dat ook alweer?

Oh ja.

Maar het probleem meneer, dat blijft.