achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kijken. KIRAC's verslag rechtszaak aangespannen door 'bimbo-model' na blijken KIRAC-connectie wegens AI-afbeeldingen waar ze zelf om vroeg

Misschien niet de rechtszaak van de eeuw maar toch zeker de rechtszaak van een eeuw

Ja kort verhaal lang hoe zat dit ook alweer nou zo. Britse kunstenaar in Nederland Ben Lunato (tevens Jini Jane's gelukkige) maakte begin 2025 op verzoek van wandelend 'bimbo-kunstproject' Nelly Dansen zelf een aantal AI-afbeeldingen van diezelfde Nelly Dansen. Lunato deelde deze alleen privé met haar, ze reageerde enthousiast en deelde deze afbeeldingen daarna zelf op haar eigen Instagram. Vervolgens kwam ze er ineens achter dat Lunato losjes verbonden is met het onbetamelijke kunstcollectief KIRAC, waarna ze 180 graden draaide en Lunato ineens aanklaagde voor beeldend seksueel wangedrag. Kortom, een modern sprookje waarin, zoals ook de EU dat wil, 'instemming op elk moment ingetrokken kan worden', dus ook ver na de daad als iemand zich daar ineens toe geroepen voelt. Aan het woord in de video die heerlijke advocaat Diederik van Rinsum, Lunato zelf, streamer Rick Broers en rechtsfilosoof Bart Jansen. Sowieso Nederland op z'n mooist dit, want de rechter eist dat de tolk ALLES live naar het Nederlands vertaalt voor de griffier, terwijl het gesprek gewoon vloeiend in het Engels gevoerd wordt. Voor op het grote scherm naast de BBQ makkers fijne avond.

Extreem mooie lul overigens, advocaat Diederik van Rinsum

De eerdere explainer

Tags: KIRAC, Ben Lunato, rechtszaak
@Spartacus | 24-05-26 | 19:02 | 45 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN

"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."

@Mosterd | 04-12-25 | 09:55 | 659 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.