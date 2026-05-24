Kijken. KIRAC's verslag rechtszaak aangespannen door 'bimbo-model' na blijken KIRAC-connectie wegens AI-afbeeldingen waar ze zelf om vroeg
Misschien niet de rechtszaak van de eeuw maar toch zeker de rechtszaak van een eeuw
Ja kort verhaal lang hoe zat dit ook alweer nou zo. Britse kunstenaar in Nederland Ben Lunato (tevens Jini Jane's gelukkige) maakte begin 2025 op verzoek van wandelend 'bimbo-kunstproject' Nelly Dansen zelf een aantal AI-afbeeldingen van diezelfde Nelly Dansen. Lunato deelde deze alleen privé met haar, ze reageerde enthousiast en deelde deze afbeeldingen daarna zelf op haar eigen Instagram. Vervolgens kwam ze er ineens achter dat Lunato losjes verbonden is met het onbetamelijke kunstcollectief KIRAC, waarna ze 180 graden draaide en Lunato ineens aanklaagde voor beeldend seksueel wangedrag. Kortom, een modern sprookje waarin, zoals ook de EU dat wil, 'instemming op elk moment ingetrokken kan worden', dus ook ver na de daad als iemand zich daar ineens toe geroepen voelt. Aan het woord in de video die heerlijke advocaat Diederik van Rinsum, Lunato zelf, streamer Rick Broers en rechtsfilosoof Bart Jansen. Sowieso Nederland op z'n mooist dit, want de rechter eist dat de tolk ALLES live naar het Nederlands vertaalt voor de griffier, terwijl het gesprek gewoon vloeiend in het Engels gevoerd wordt. Voor op het grote scherm naast de BBQ makkers fijne avond.
Extreem mooie lul overigens, advocaat Diederik van Rinsum
De eerdere explainer
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. Ex-togadrager Inez Weski hoort UITSPRAAK
FOTO: Inez Weski met kenmerkende zwarte oogschaduw
Abou Eenarm: 'Steun voor Hamas was poëzie'
Wil de "verdachte" zijn hand opsteken?
Stamcafé. AFROMAN wint rechtszaak van de eeuw
#JUSTICE FOR AFROMAN
TERUGKIJKEN. The Pauw & De Wit People vs. Gouke Moes over rechtszaak immigratie
Gouke Moes domme leugenaar, maarrr...
VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN
"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."
LIVE. Jan Roos voor de rechter wegens SATIRE
Bestaat er nog zoiets als gerechtigheid in dit land?
LIVE - Het zaakje van Borsato DEEL II
Tweede dag van Borsato vs the people
LIVEBLOG. Rechtszaak van het Jaar: Marco Borsato voor het hekje wegens kindermisbruik
De Bestemming vandaag: de rechtszaal