Ja kort verhaal lang hoe zat dit ook alweer nou zo. Britse kunstenaar in Nederland Ben Lunato (tevens Jini Jane's gelukkige) maakte begin 2025 op verzoek van wandelend 'bimbo-kunstproject' Nelly Dansen zelf een aantal AI-afbeeldingen van diezelfde Nelly Dansen. Lunato deelde deze alleen privé met haar, ze reageerde enthousiast en deelde deze afbeeldingen daarna zelf op haar eigen Instagram. Vervolgens kwam ze er ineens achter dat Lunato losjes verbonden is met het onbetamelijke kunstcollectief KIRAC, waarna ze 180 graden draaide en Lunato ineens aanklaagde voor beeldend seksueel wangedrag. Kortom, een modern sprookje waarin, zoals ook de EU dat wil, 'instemming op elk moment ingetrokken kan worden', dus ook ver na de daad als iemand zich daar ineens toe geroepen voelt. Aan het woord in de video die heerlijke advocaat Diederik van Rinsum, Lunato zelf, streamer Rick Broers en rechtsfilosoof Bart Jansen. Sowieso Nederland op z'n mooist dit, want de rechter eist dat de tolk ALLES live naar het Nederlands vertaalt voor de griffier, terwijl het gesprek gewoon vloeiend in het Engels gevoerd wordt. Voor op het grote scherm naast de BBQ makkers fijne avond.