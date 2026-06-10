BIJSCHRIFT (ANP): "Geert Dales voorafgaand aan een zaak voor de politierechter. De oud-politicus wordt verdacht van het opzettelijk beledigen van een taxichauffeur in Amsterdam. Hij zou hebben geroepen: 'Kut-Marokkanen, vuile moslims.' Justitie verdenkt Dales ook van het aantasten van de goede naam van dezelfde taxichauffeur, een dag later."

INSTANT UPDATE VIA ONZE VRIEND CHRIS KLOMP: Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdediging van DE BESTE PREMIER DIE NEDERLAND NOOIT HEEFT GEHAD mocht dus niet baten.

NA DE BREEK: Heel veel foto's van de man, de mythe, Geert Dales (én Mr. Theo Hiddema) in & om de rechtszaal

NU AL ZIN IN DE: Empathische reconstructie in NRC Handelsblad volgend jaar