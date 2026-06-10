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FOTOSERIE. Geert Dales veroordeeld tot taakstraf voor doxxen en uitschelden taxichauffeur: 'Kut-Marokkanen, vuile moslims'

They're after you, Geert Dales is just in the way

BIJSCHRIFT (ANP): "Geert Dales voorafgaand aan een zaak voor de politierechter. De oud-politicus wordt verdacht van het opzettelijk beledigen van een taxichauffeur in Amsterdam. Hij zou hebben geroepen: 'Kut-Marokkanen, vuile moslims.' Justitie verdenkt Dales ook van het aantasten van de goede naam van dezelfde taxichauffeur, een dag later."

INSTANT UPDATE VIA ONZE VRIEND CHRIS KLOMP: Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdediging van DE BESTE PREMIER DIE NEDERLAND NOOIT HEEFT GEHAD mocht dus niet baten. 

NA DE BREEK: Heel veel foto's van de man, de mythe, Geert Dales (én Mr. Theo Hiddema) in & om de rechtszaal

NU AL ZIN IN DE: Empathische reconstructie in NRC Handelsblad volgend jaar

Aankomst van de Eenzame Strijder

Name a more iconic duo

We'll wait

Poseren als een pro

"Hier zit ik, ik kan niet anders"

DENK-rechters!!1!!!!

RECHTSSTAAT FAILLIET!!!!1!!!!

Tags: geert dales, rechtszaak, lol
@Ronaldo | 10-06-26 | 11:04 | 176 reacties

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"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."

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