FOTOSERIE. Geert Dales veroordeeld tot taakstraf voor doxxen en uitschelden taxichauffeur: 'Kut-Marokkanen, vuile moslims'
They're after you, Geert Dales is just in the way
BIJSCHRIFT (ANP): "Geert Dales voorafgaand aan een zaak voor de politierechter. De oud-politicus wordt verdacht van het opzettelijk beledigen van een taxichauffeur in Amsterdam. Hij zou hebben geroepen: 'Kut-Marokkanen, vuile moslims.' Justitie verdenkt Dales ook van het aantasten van de goede naam van dezelfde taxichauffeur, een dag later."
INSTANT UPDATE VIA ONZE VRIEND CHRIS KLOMP: Geert Dales is veroordeeld tot 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdediging van DE BESTE PREMIER DIE NEDERLAND NOOIT HEEFT GEHAD mocht dus niet baten.
NA DE BREEK: Heel veel foto's van de man, de mythe, Geert Dales (én Mr. Theo Hiddema) in & om de rechtszaal
NU AL ZIN IN DE: Empathische reconstructie in NRC Handelsblad volgend jaar
Aankomst van de Eenzame Strijder
Name a more iconic duo
We'll wait
Poseren als een pro
"Hier zit ik, ik kan niet anders"
DENK-rechters!!1!!!!
RECHTSSTAAT FAILLIET!!!!1!!!!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Kijken. KIRAC's verslag rechtszaak aangespannen door 'bimbo-model' na blijken KIRAC-connectie wegens AI-afbeeldingen waar ze zelf om vroeg
Misschien niet de rechtszaak van de eeuw maar toch zeker de rechtszaak van een eeuw
LIVE. Ex-togadrager Inez Weski hoort UITSPRAAK
FOTO: Inez Weski met kenmerkende zwarte oogschaduw
Abou Eenarm: 'Steun voor Hamas was poëzie'
Wil de "verdachte" zijn hand opsteken?
Stamcafé. AFROMAN wint rechtszaak van de eeuw
#JUSTICE FOR AFROMAN
TERUGKIJKEN. The Pauw & De Wit People vs. Gouke Moes over rechtszaak immigratie
Gouke Moes domme leugenaar, maarrr...
VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
1 dag vuurwerk = GIGA FIJNSTOFBOM
meer alsdan al het personen- en vrachtverkeer in EEN HEEL JAAR
MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN
"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."
LIVE. Jan Roos voor de rechter wegens SATIRE
Bestaat er nog zoiets als gerechtigheid in dit land?