VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Het is weer geen lekker dagje voor Nicolas Maduro, bekend van internet. Terwijl zijn vice-president Delcy Rodriguez op Instagram opeens een hele andere toon aanslaat dan 'BRENG HEM TERUG HIJ IS ONZE ENIGE LEGITIEME LEIDER' en Zwitserland zijn tegoeden heeft bevroren, is hij zojuist overgebracht naar de rechtbank in Manhattan, waar hij over een uurtje of gaat horen waar hij eigenlijk voor is aangeklaagd (het bezitten van olie zonder het overmaken van afdrachten aan de capo in Washington). En dan ook nog dit plaatje van Cortés (geen familie, red.).
Cortés: Analzuela
LIVESTREAM
Vroem vroem
HAPPENING NOW: Nicolás Maduro is escorted off a helicopter and into an armored vehicle by law enforcement, heading to a New York City courtroom for his arraignment. pic.twitter.com/XSeM300wEF— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Dels is Nico alweer vergeten
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BEELD - Venezolaanse president Maduro geland in VS
Wij onderbreken het WK Darts Stamcafé voor het wereldgebeuren
LIVE - Trump: 'VERENIGDE STATEN NEMEN VENEZUELA OVER'
He was captured like a dog
Aanvallen VS op islamitische terroristen Nigeria, Trump had ze gewaarschuwd
'Under my leadership, our Country will not allow Radical Islamic Terrorism to prosper'