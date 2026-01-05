achtergrond

VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht

(NB: niet de internationale rechtbank)

Het is weer geen lekker dagje voor Nicolas Maduro, bekend van internet. Terwijl zijn vice-president Delcy Rodriguez op Instagram opeens een hele andere toon aanslaat dan 'BRENG HEM TERUG HIJ IS ONZE ENIGE LEGITIEME LEIDER' en Zwitserland zijn tegoeden heeft bevroren, is hij zojuist overgebracht naar de rechtbank in Manhattan, waar hij over een uurtje of gaat horen waar hij eigenlijk voor is aangeklaagd (het bezitten van olie zonder het overmaken van afdrachten aan de capo in Washington). En dan ook nog dit plaatje van Cortés (geen familie, red.).

Cortés: Analzuela

LIVESTREAM

Vroem vroem

Dels is Nico alweer vergeten

05-01-26 | 13:59

Reaguursels

