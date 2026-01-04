achtergrond

Nieuwe beelden Maduro in VS

absolute bioscoop

Nieuwe beelden van de communistische dictator waartegen Biden en Harris een arrestatiebevel en beloning van $25 miljoen hadden uitgeloofd, maar wiens arrestatie Harris nu in de sterkste bewoordingen veroordeelt. Nicolás Maduro en echtgenote Cilia Flores zijn veilig aangekomen in New York, waar hij binnenkort voorgeleid zal worden op verdenking (PDF aanklacht) van extreem flikkerschap, samenzwering tot narcoterrorisme, samenzwering met kartels tot het coke-hofleverancierschap van Hunter Biden en het leiden van een "corrupte, illegitieme, zeer repressieve, door drugsgeld gefinancieerde regering". Overigens 'won' Maduro's Venezolaanse vijand, namelijk oppositieleider Maria Corina Machado nog de NOBEL PEACE PRIZE 2025, maar dit duwtje in haar rug was dan ook weer niet de bedoeling of zo? Meer foto's van Maduro in hechtenis en Trumps operatie-aftermovies na de breek.

Wenst iedereeen netjes gelukkig nieuwjaar

Wel stijve benen

(Als je dit ridiculiseert snap je niet hoe belangrijk Twitter OSINT is)

the violence of action (Trumps aftermovies)

Tags: Maduro, New York, beelden
@Spartacus | 04-01-26 | 09:00 | 283 reacties

