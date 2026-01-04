Nieuwe beelden Maduro in VS
absolute bioscoop
Nieuwe beelden van de communistische dictator waartegen Biden en Harris een arrestatiebevel en beloning van $25 miljoen hadden uitgeloofd, maar wiens arrestatie Harris nu in de sterkste bewoordingen veroordeelt. Nicolás Maduro en echtgenote Cilia Flores zijn veilig aangekomen in New York, waar hij binnenkort voorgeleid zal worden op verdenking (PDF aanklacht) van extreem flikkerschap, samenzwering tot narcoterrorisme, samenzwering met kartels tot het coke-hofleverancierschap van Hunter Biden en het leiden van een "corrupte, illegitieme, zeer repressieve, door drugsgeld gefinancieerde regering". Overigens 'won' Maduro's Venezolaanse vijand, namelijk oppositieleider Maria Corina Machado nog de NOBEL PEACE PRIZE 2025, maar dit duwtje in haar rug was dan ook weer niet de bedoeling of zo? Meer foto's van Maduro in hechtenis en Trumps operatie-aftermovies na de breek.
Wenst iedereeen netjes gelukkig nieuwjaar
Wel stijve benen
(Als je dit ridiculiseert snap je niet hoe belangrijk Twitter OSINT is)
lol. Beyond parody https://t.co/5DGDNlhOYX— Tren de Aragua Customer Support Line (@jesuslasupajew) January 3, 2026
the violence of action (Trumps aftermovies)
Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t.— The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026
The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/eov3GbBXf4
If you don’t know, now you know 🦅 pic.twitter.com/XrIps1OzY4— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 3, 2026
( Donald J. Trump - Jan 03 2026, 2:53 PM ET ) pic.twitter.com/upeeKyVqzA
#BREKING President Trump just posted this edit on his Truth Social account with popular song Fortunate Son by Creedence Clearwater Revival playing in the background. pic.twitter.com/DhE1DEmbLf— Fast News Network (@fastnewsnet) January 3, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Beetje van ons allemaal. Privé heeft VERBODEN BEELDEN zanger Antoon met prinses Alexia
Wij gaan NU Evert Santegoeds woo'en
American football-speler opent vuur in NFL-kantoor New York, vermoordt vier mensen inclusief agent, daarna zichzelf
Naam: Shane Devon Tamura (27), had een "documented mental health history"
Zohran Kwame nieuwe Democratische burgemeesterskandidaat New York, gedoodverfde winnaar verkiezing november
De mannelijke AOC, de islamitische Obama kreeg de Luigi Mangione-stem
Verdachte van moordaanslag UnitedHealthcare-CEO: Luigi Mangione
De nieuwe Unabomber is hier
Anne Frank Huis opent tweede filiaal
Franchising heet dat