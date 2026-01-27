achtergrond

Vacature: marketingspecialist zoekt marketingspecialist

Opnieuw kaper opgedoken langs de Bermudadriehoek van Talent

Advertentie: Rutger op zoek naar zichzelf maar dan in New York. Iemand die De Stoel onder aansprekende belichting in de branding kan zetten (onderstaand), maar dan in New York. Hey maar Rutger, je hebt toch al een bloedeigen marketingspecialist, namelijk OpenAI Chat-GPT, en het is nou niet alsof je dat inmiddels verbergt.

"Moral Ambition Films"

"Privilege"

"Frustration"

Tags: Bregman , Marketing, New York
@Spartacus | 27-01-26 | 18:30 | 91 reacties

