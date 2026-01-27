Vacature: marketingspecialist zoekt marketingspecialist
Opnieuw kaper opgedoken langs de Bermudadriehoek van Talent
Advertentie: Rutger op zoek naar zichzelf maar dan in New York. Iemand die De Stoel onder aansprekende belichting in de branding kan zetten (onderstaand), maar dan in New York. Hey maar Rutger, je hebt toch al een bloedeigen marketingspecialist, namelijk OpenAI Chat-GPT, en het is nou niet alsof je dat inmiddels verbergt.
"Moral Ambition Films"
"Privilege"
"Frustration"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nieuwe beelden Maduro in VS
absolute bioscoop
American football-speler opent vuur in NFL-kantoor New York, vermoordt vier mensen inclusief agent, daarna zichzelf
Naam: Shane Devon Tamura (27), had een "documented mental health history"
Zohran Kwame nieuwe Democratische burgemeesterskandidaat New York, gedoodverfde winnaar verkiezing november
De mannelijke AOC, de islamitische Obama kreeg de Luigi Mangione-stem
Verdachte van moordaanslag UnitedHealthcare-CEO: Luigi Mangione
De nieuwe Unabomber is hier
Hier zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten: VICE Nederland keert terug
Foto: millennial, lekker gek, niet per se gelieerd aan VICE
Anne Frank Huis opent tweede filiaal
Franchising heet dat