Een nieuwe wind, zoveel is zeker. Versloeg oudgediende Andrew Cuomo en paradijsvogel Curtis Sliwa. Noemt zichzelf 'democratisch socialist', wat in Amerika zo'n beetje de uiterste linkerflank onder verkozen politici is. Maar enkel dat etiket dekt de lading niet, er speelt daar veel meer. Hij is geboren in Oeganda, moslim, enig kind van een 'postkoloniale academicus' met onverrassende denkbeelden over het Westen en Amerika in het bijzonder. Het fenomeen is moeilijk te vatten; een islamitische socialist die campagne voert in gay bars en een art school gf als vrouw heeft, of zoals de New York Post haar beschrijft: "How Zohran Mamdani’s aloof wife, Rama Duwaji, quietly steered his campaign from behind the scenes". De onderstaande twee essays (deel 1, deel 2) door de van oorsprong Marokkaanse Zineb Riboua zijn tot nu toe de beste duidingen van het fenomeen: het is niet enkel socialisme, het is "Third-Worldism", een mengvorm van 'Global South' anti-koloniaal discours toegepast op Westerse binnenlandse politiek, en islam als een inclusieve religie van de verworpenen der aarde, wat onderaan de streep steevast neerkomt op dat 'het Westen' de bron van elk kwaad is. Nogmaals, een nieuw soort politiek dier, dus komende maanden worden het struikelen over de takes.