Zohran Mamdani (34) verkozen tot nieuwe burgemeester New York
Zoals verwacht
Een nieuwe wind, zoveel is zeker. Versloeg oudgediende Andrew Cuomo en paradijsvogel Curtis Sliwa. Noemt zichzelf 'democratisch socialist', wat in Amerika zo'n beetje de uiterste linkerflank onder verkozen politici is. Maar enkel dat etiket dekt de lading niet, er speelt daar veel meer. Hij is geboren in Oeganda, moslim, enig kind van een 'postkoloniale academicus' met onverrassende denkbeelden over het Westen en Amerika in het bijzonder. Het fenomeen is moeilijk te vatten; een islamitische socialist die campagne voert in gay bars en een art school gf als vrouw heeft, of zoals de New York Post haar beschrijft: "How Zohran Mamdani’s aloof wife, Rama Duwaji, quietly steered his campaign from behind the scenes". De onderstaande twee essays (deel 1, deel 2) door de van oorsprong Marokkaanse Zineb Riboua zijn tot nu toe de beste duidingen van het fenomeen: het is niet enkel socialisme, het is "Third-Worldism", een mengvorm van 'Global South' anti-koloniaal discours toegepast op Westerse binnenlandse politiek, en islam als een inclusieve religie van de verworpenen der aarde, wat onderaan de streep steevast neerkomt op dat 'het Westen' de bron van elk kwaad is. Nogmaals, een nieuw soort politiek dier, dus komende maanden worden het struikelen over de takes.
De beste duiding van het fenomeen tot nu toe
Mamdani is the manifestation of a new ideology that is spreading in the United States: Third-Worldism.— Z Riboua (@zriboua) November 1, 2025
I explain how it operates, how it frames Israel and the U.S. as the bourgeois oppressors, and why the ideology is appealing.https://t.co/pALKJY70GL pic.twitter.com/VjkPgUl03i
Deel II
My latest:— Z Riboua (@zriboua) October 30, 2025
I explain how Mamdani employs Islam as a political language & how, within the decolonial framework, Islam serves as the religion of the oppressed, a universal language through which the marginalized can articulate resistance.
Part II https://t.co/BWvrbFDF1g pic.twitter.com/hv9AVTizm1
Z'n vader btw
Zohran Mamdani's father believes:— MAZE (@mazemoore) July 5, 2025
▪️The Allies and Nazis had the same goal
▪️Abraham Lincoln was Hitler's inspiration
▪️White people are the oppressors, America is the root of all evil
▪️BLM is the resistance
Blah blah blah. Another wealthy leftist who hates America. Now we… pic.twitter.com/jbRFVjov38
