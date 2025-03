Nog meer burgemeestersnieuws!

GeenStijl 24 november 2011: PvdA 030 trekt nieuwe speler FC Belhadi aan

GeensStijl 15 mei 2012: Wethouder 030: "Romaverhaal is NIET WAAR!"

GeenStijl 26 mei 2012: PvdA Utrecht liegt WEER over kosten Landhuisroma

GeenStijl 8 juni 2012: Romafamilie bedreigt nieuwe buren met de dood

GeenStijl 1 november 2013: Het Eerlijke PvdA GR2014 VerzamelFaal Verhaal

GeenStijl 10 november 2013: PvdA 030 kiest halve misdadiger als lijsttrekker

GeenStijl 1 juli 2014: PvdA-wethouder 030 verzweeg negatief rapport

GeenStijl 5 juli 2014: Gilbert Isabella (PvdA) krijgt lucratieve topfunctie

(Bonus) Caribisch Netwerk 11 juli 2014: Plasterk wuift kritiek op benoeming Gilbert Isabella weg

Dus... Gilbert Isabella (want daar gaan al die topics over) verdwijnt een paar jaar naar de Antillen, komt in 2019 weer terug als PvdA-burgemeester in Houten en WAT LEZEN WE NOU WEER in een artikel over Isabella's aftreden in 2025? "Het ging al in 2019 mis in Houten, blijkt uit het rapport." Nee hoor. Het ging al mis in 2011. En in 2012. En in 2013. En in 2014. Volgende keer misschien gewoon even googelen voordat je een totale idioot als burgemeester benoemt.