Menson, wees gewaarschuwd. Er is een 'GEVAARLIJK' balletjespistool in omloop dat alle via allerlei mazen der wapenwetgeving gewoon legaal verkrijgbaar is. Eentje die overvallers, inbrekers en andere kwetsbare groepen in onze samenleving bij het overhalen van de trekker pijnlijke kneuzingen en zwartpaarse bloeduitstortingen kan bezorgen. Het betreft De Vesta Sentinel, een ontzettend griezelig ding dat met behulp van CO2-capsules en dus luchtdruk 12 millimeter dikke balletjes afschiet met een kracht waarmee het volgens de Telegraaf 'een flinke deuk slaat in de metalen plaat'. Het nieuwe model, dat in tegenstelling tot de vorige uitvoering net niet onder de wapenwet valt, is gewoon TE KOOP en tevens LEGAAL. De GeenStijl Onderzoeksredactie kwam erachter dat na het simpelweg intikken van 'Sentinel .50' in de zoekbalk meerdere firma's verschijnen die het gevaarte verhandelen. Het 'zelfverdedigingswapen' is in Nederland zelfs zo populair dat de eerste batch stijf is uitverkocht, maar de GeenStijl Onderzoeksredactie kwam er eveneens achter dat handelaars het wapen tussen 17 en 24 juli of anders uiterlijk in augustus weer kunnen leveren. Op deze manier wordt dit land met de dag onveiliger!