De sgolen zijn weer begonnen met extra veel kindertjes, D66 & SP zijn opportunisten
Hoeveel is 12 leraren min 5 leraren? Fout! Het is 5 voor 12
Opgelet als u vanavond met de jeep weer helemaal Katja Schuurman gaat door de wijk! De sgolen zijn weer begonnen. Met extra veel kindertjes omdat u tijdens corona door dat mondkapje niet meer aan orale seks kon doen. En omdat het verkiezingstijd is willen D66 en SP die extra veel kindertjes in klassen van maximaal 21 kindertjes gooien. Volgens D66 en SP is de reactie 'jamaar er zijn niet genoeg leraren' onzin want: "Er zijn namelijk meer dan genoeg leerkrachten, stelt D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk." O ja: de mensen met 'lesbevoegdheid'. Het aandragen van de wegtrekkers is natuurlijk politieke framing alsook veel te opportunistisch: die mensen zijn weg door stress, druk en salaris, hebben élders een loopbaan opgebouwd, kunnen niet zomaar even uit de reservetank gehaald worden en zullen dat ook niet doen omdat Ilana Rooderkerk roept dat het wel effetjes kan. Want dan moeten we ze nog spreiden, omscholen, opfrissen, inwerken, belonen en al die andere structurele problematiek in het onderwijs een wortelkanaalbehandeling geven en dán... Maar ja, dan zijn de verkiezingen allang geweest.
