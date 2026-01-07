Onheilspellend nieuws uit Utrecht, waar het dak van een sportcentrum aan de Zonnebaan gedeeltelijk is ingestort . Of er mensen binnen zijn is vooralsnog onduidelijk. Het gaat om Hal 22 , dat in 2023 zijn deuren opende met hulp van investeerders als Marco van Basten, Barry Atsma en Frank Rijkaard. Is een knoepert van een tent; het hele pand is liefst 6500 vierkante meter. Snel meer.

Update 19:52 Het lijkt er volgens de veiligheidsregio op dat er niemand meer binnen is, maar zeker weten doen ze dat niet. Zelf gaan ze in ieder geval ook niet naar binnen nu: te gevaarlijk.

Update 19:58 Ooggetuige Manon doet haar verhaal bij RTL. "We waren aan het sporten toen het dak begon te piepen en te kraken. Alerte jongens op een andere baan hebben toen de staf gealarmeerd." Hut is daarna snel ontruimd; die jongens zijn helden. Manon weet vrijwel zeker dat iedereen op tijd weg was.

Update 20:07 Ene Kevin stond prinsheerlijk te padellen toen het misging. Hij weet zeker dat iedereen 'van de padel' op tijd weg was, zegt hij tegen het AD. Maar: "Ik weet niet of iedereen van de fitness of de bowling wel buiten was."

Update 21:06 GEEN SLACHTOFFERS