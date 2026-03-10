(LIVEBLOG IRAN HIER)

Mensen het houdt niet op en zeker niet vanzelf. Het is twee dagen na Internationale Vrouwendag en de Verenigde Nazies bedenken allemaal dingen om die andere 364 dagen te overleven. Vandaag: de Internationale Dag van Vrouwelijke Rechters. VN: "In fact, a relatively small number of women have been, or are part of, the judiciary, particularly at senior judicial leadership positions." Buiten Nederland gerekend: meer dan 60% van onze rechters identificeert zichzelf als een persoon met een vagina. Wij kunnen zonder te knipperen 100 krachtige vrouwen opnoemen: Tanya uit Red Alert 2, Adriana Chechik, Mirjam Bikker, enz. Nou ja en Judge Judy dus. Fijne Internationale Dag van de Vrouwelijke Rechter allemaal.