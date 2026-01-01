NIEUWJAARSQUIZ. Wat is de beste plek om een MAN te treffen in 2026?
FOTO: Iemand die het weet
Vrouwen. Je ontkomt niet aan ze, je komt ze letterlijk óveral tegen en dus ook net als je ze juist absoluut niet tegen wil komen. Dan hangen ze meteen om je nek en hijgen je neusgaten vol, je kent het wel. Zelfs als mannen zich kort terugtrekken voor een gehurkt of staand of zittend toiletbezoek horen ze tegenwoordig het helse galmen van de vrouwengiechel. Mannen, echter, zijn maar moeilijk te vinden, zeker vrouwen vinden ze maar moeilijk zo blijkt uit alle damesbladen en wellicht die erotische rubriek in de T. Toch zijn mannen soms op bijzonder bepaalde plekjes te vinden. Weinigen weten waar. Gisteravond verklapte een geprivilegieerde dame evenwel het antwoord op de vraag: 'wat is de beste plek om in 2026 een man te treffen?' In plaats van haar antwoord meteen door te spelen mag u er hieronder vrolijk naar raden,
ook vooral als u vrouw bent. Succes!
A) In de vrouwensport
B) In de vrouwenkleedkamer
C) IN een dame
D) OP een dame
E) Op het damestoilet want dat is op CNN gezegd!
F) Op zijn werk
G) A t/m F vermoedelijk maar E heeft nu eenmaal beeld
Amy is never being invited back on CNN. 😂😂😂— Wall Street Mav (@WallStreetMav) January 1, 2026
Anderson Cooper: “What’s the best place to meet a man in 2026?”
Amy: “I’d say in a ladies room.” 💀 pic.twitter.com/P7o2HWCX9C
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ongelukkig Nieuwjaar voor Amsterdamse Vondelkerk, staat in vuur en vlam
Een goed begin is het halve werk
De Grote AI AMsterdam Toerisme Quiz. Wat is ECHT en wat is NEP?
Pieter van Vollenhoven mag niet meedoen!
MANNEN in het Stamcafé
wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag
FOTOQUIZ. Wat gebeurt hier allemaal?
Ja zeg het maar hoor
FOTOQUIZ - Wat gebeurt hier?
We vonden iets geyls in de ANP-fotobank
LOGISCH. MAN weigert MANNELIJKE huurders omdat ze MAN zijn
Foto: Niet dé man uit het verhaal, wel een man uit een verhaal
DROGE QUIZ. Maar wat houdt Femke Bol hier vast?
Alleen voor de echte OSINT kenners