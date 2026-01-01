Vrouwen. Je ontkomt niet aan ze, je komt ze letterlijk óveral tegen en dus ook net als je ze juist absoluut niet tegen wil komen. Dan hangen ze meteen om je nek en hijgen je neusgaten vol, je kent het wel. Zelfs als mannen zich kort terugtrekken voor een gehurkt of staand of zittend toiletbezoek horen ze tegenwoordig het helse galmen van de vrouwengiechel. Mannen, echter, zijn maar moeilijk te vinden, zeker vrouwen vinden ze maar moeilijk zo blijkt uit alle damesbladen en wellicht die erotische rubriek in de T. Toch zijn mannen soms op bijzonder bepaalde plekjes te vinden. Weinigen weten waar. Gisteravond verklapte een geprivilegieerde dame evenwel het antwoord op de vraag: 'wat is de beste plek om in 2026 een man te treffen?' In plaats van haar antwoord meteen door te spelen mag u er hieronder vrolijk naar raden, ook vooral als u vrouw bent. Succes!

A) In de vrouwensport

B) In de vrouwenkleedkamer

C) IN een dame

D) OP een dame

E) Op het damestoilet want dat is op CNN gezegd!

F) Op zijn werk

G) A t/m F vermoedelijk maar E heeft nu eenmaal beeld

