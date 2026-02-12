FOTOQUIZ. Welk ballet voert Dick Schoof hier op?
Wat zullen we hem missen
Wat we zien is Dick Schoof voor Landcommanderij Alden Biesen. Tippeltje hier, tippeltje daar, een battement fondu en een port de bras, misschien buitenbeeld zelfs afgesloten met een pirouette of een Demi-plié - alsof het niets is. Wat een elegantie, wat een
schoonheid schoofheid, zie hoe sierlijk hij over de blauwe loper danst gelijk een prachtige witte zwaan die door het water glijdt. Hierdoor weten we weer wat een vooruitgang we als land hebben geboekt sinds Mark Rutte. En dan wordt zomaar ingeruild voor Jetten en zijn antoe raasje... Enfin, iedereen kent Schoofs klasse en stijl, maar niet iedereen kent het ballet dat hij hier zo gracieus opvoert. Wij, als kenners, helpen u in deze culturele quiz uiteraard een handje met een raad-maar-raak-selectie hieronder.
A) Het Zwanenmeermeermeer (Tsjaikovski)
B) De Hardloper die Balletdanser wilde worden (Minkus)
C) De Notenkraker (Tsjaikovski)
D) Dick Quichot (Minkus)
E) Hendrikus Wilhelmus Maria uit Santpoort verovert de Wereld (Adam)
F) Schoof & Julia, de liefde die niet mocht zijn (Prokofjev)
G) Une interprétation de l'improvisation de Dick Schoof sur les adieux du magnifique cygne-oie (Schoof maakte er muziek bij)
Het juiste antwoord is: Geen idee, maar vermoedelijk G
