Voor sommigen was hij de nummer 8. Voor ons was en is hij de nummer 1. Door sommigen nu al vergeten. Door ons in het hart gesloten en gekoesterd tot de dood. Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof begon als Billy Bob Thornton-imitator en eindigde als ballerina die toch maar mooi het hoogste ambt aan zijn cv wist toe te voegen. En dat terwijl hij ook gewoon thuis met zijn meiske van zijn pensioen had kunnen genieten. Maar hij kwam, in het landsbelang en om 'slappe hap' naar zijn hoofd geslingerd te krijgen, en groeide uit tot de minst gehate premier van de afgelopen 15 jaar. Nu dan eindelijk tegenover de Kock, die als geen ander de volgende vraag kan stellen: "Hoe vond u zelf dat het ging?" Niet voor niets voert hij de titel 'meesterinterviewer'. Vanavond tegenover elkaar, de Kockelmeister en de Schoofmeister, nog altijd premier van álle Nederlanders. Live opgenomen in het Catshuis Schoofs huis.

Instant Update - We zeggen het maar vast: een oog op Schoof, een oog op SHORTTRACK (onze sportpremier vindt het vast goud).

Update - DAAR ZUL JE M HEBBEN!

Update - Zelensky vond Schoof een toffe peer. Wij ook hoor!

Update - Blijven ze daar nou staan? Ongemakkelijk.

Update - Schoof gunt Kockelmann de eer om juist Schoof een stoel aan te bieden in zijn eigen huis.

Update - Dick Schoof was graag doorgegaan als Leider des Vaderlands. Sad.

Update - Schoof doet een Trumpje en zegt even wat ze allemaal bereikt hebben. Spoiler: zo veel, zo ontzettend veel.

Update - Schoof is blij met de asielwetten die nog niet door de Eerste Kamer zijn en dat mogelijk ook niet komen.

Update - Wat begon het allemaal zonnig!

Update - Tranen! WIJ WILLEN TRANEN!

Update - Schoof is géén vrienden kwijtgeraakt. Vind je het gek Sven, hij heeft er honderden bijgekregen.

Update 21: 24 - Ondertussen vallen Schulting en Velzeboer. WTF... Velzeboer UITGESCHAKELD NEE HÈ.

Update - Dick geeft zichzelf een VOLDOENDE, 'tussen de 6 en de 7'. SIX SEVEN. Doe jezelf nou niet zo tekort, je verdient een 10.

Update - Wat een mooie rode lippen heeft Sven.

Update - Nora Achahbar, kent u die nog?

Update - Wat zegt u: WEL of GEEN Wierd Dukje doen?

Update - We zijn al op de helft van dit legendarische interview - wat gaat de tijd toch snel.

Update - Missionair Demissionair maakt allemaal geen reedt uit nee.

Update - Dick Schoof maakt zojuist het eerste grapje van zijn ambtstermijn.

Update - Waarom is Sven onze premier ineens aan het tutoyeren???

Update - Zo kennen we Dick, beheerst van buiten, boos intern.

Update - Dick Schoof exegese nu.

Update - Sven doet nu alsof er nog nooit een premier is geweest die tegelijkertijd een partij moest leiden.

Update 21:45 - Mannen 5000M relay ook begonnen.

Update - Dick gaat eens even lekker met vakantie na maandag.

Update - Dick wil dat de mensen denken dat ie het toch maar mooi gedaan heeft, en dat is precies wat we denken Dick.

Update - Dickie bedankt! Veel plezier met je pensioen!

Update - NEDERLAND GOUDDDDDD JENS VAN T WOUT LEGEND.

Update - Dick Schoof trots gemaakt jongens.