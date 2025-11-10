Lachen grienen brullen om Schooffie op de Klimaattop - de Klimaattop waarvoor een boel regenwoud is weggemaaid om de delegaties over een vierbaanssnelweg te kunnen kachelen. Een paar maandjes nog mag Schooffie meekraaien met de haantjes, daarna kan de focus lekker weer op Strava. Nu maakt het toch allemaal geen fok meer uit, kun je er net zo goed van genieten. Kijk 'm stralen naast die Lula en die Ier en die malle Colombiaan en die andere hotemetoten. En daarna opgedickdonderd. Gelukkig hebben we de foto's nog!