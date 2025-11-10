achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kijk 'm. Onze Schoof op de Klimaattop

Dickieeeeee

Lachen grienen brullen om Schooffie op de Klimaattop - de Klimaattop waarvoor een boel regenwoud is weggemaaid om de delegaties over een vierbaanssnelweg te kunnen kachelen. Een paar maandjes nog mag Schooffie meekraaien met de haantjes, daarna kan de focus lekker weer op Strava. Nu maakt het toch allemaal geen fok meer uit, kun je er net zo goed van genieten. Kijk 'm stralen naast die Lula en die Ier en die malle Colombiaan en die andere hotemetoten. En daarna opgedickdonderd. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Wat is dit trouwens voor een luguber spel

Tags: klimaattop, belem, dick schoof
@Mosterd | 10-11-25 | 13:07 | 86 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE! Dick Schoof over het kabinet-Schoof

Schoof biedt ontslag PVV-bewindslieden aan bij koning +++ Gaat zelf demissionair door +++ Noemt actie Geert Wilders 'ontverantwoordelijk en onnodig'

@Mosterd | 03-06-25 | 15:27 | 380 reacties

HET KERSTVERHAAL (2024)

Traditie! Het jaaroverzicht als kerstverhaal, leuk om voor te lezen tussen de gangen door! Hier 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023

@Mosterd | 25-12-24 | 11:11 | 109 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.