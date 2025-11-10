Kijk 'm. Onze Schoof op de Klimaattop
Dickieeeeee
Lachen grienen brullen om Schooffie op de Klimaattop - de Klimaattop waarvoor een boel regenwoud is weggemaaid om de delegaties over een vierbaanssnelweg te kunnen kachelen. Een paar maandjes nog mag Schooffie meekraaien met de haantjes, daarna kan de focus lekker weer op Strava. Nu maakt het toch allemaal geen fok meer uit, kun je er net zo goed van genieten. Kijk 'm stralen naast die Lula en die Ier en die malle Colombiaan en die andere hotemetoten. En daarna opgedickdonderd. Gelukkig hebben we de foto's nog!
Wat is dit trouwens voor een luguber spel
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! Dick Schoof over het kabinet-Schoof
Schoof biedt ontslag PVV-bewindslieden aan bij koning +++ Gaat zelf demissionair door +++ Noemt actie Geert Wilders 'ontverantwoordelijk en onnodig'
HET KERSTVERHAAL (2024)
Dick Schoof haalt de kerst aldus Dick Schoof
Hedwiges Maduro eet je hart uit
Premier Schoof niet naar klimaattop vanwege uitstoot antisemitische brandhaard Amsterdam
(Hier doet hij eventjes de Ayatollah na)