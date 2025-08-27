Fijne Internationale Dag van de Cosplay voor iedereen (?) die het viert, alsook een meewarige blik voor hetzelfde cohort. Dat brengt ons bij Cosplayer des Vaderlands Dick Schoof, die toch al meer dan een jaar verkleed als minister-president door het leven gaat. Gevolg: het percentage alcohol in een pilsje is hoger dan het percentage Nederlanders dat nog vertrouwen heeft in de politiek. Dat heeft mogelijk het een en ander te maken met het uitblijven van beleid, maar ongetwijfeld ook iets met het aanblijven van dhr Schoof. Ook niet per se handig: een kabinet dat al ruziënd en kibbelend voor het oog van de natie uiteenvalt. Maar, beweert de meneer die dat allemaal had moeten voorkomen nu, achter de schermen was de sfeer juist goed en verliepen de gesprekken in welhaast gemoedelijke sfeer. Tuurlijk, rare snijboon, als jij het zegt.