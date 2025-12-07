Het is vanavond pillen poppen, zuipen en snuiven geblazen op Huis ten Bosch want AMALIA IS JARIG. Wat heeft onze prinses toch een jaar achter de rug... Ze sloot zich aan bij het leger én overleefde haar feutenjaar bij studentencorps; Niks vluchten naar Canada, als de Russen dadelijk komen staat de prinses vooraan in de linies om ze allemaal sperma-emmers te noemen. Dat is ons die luttele 1.509.000 euro per jaar meer dan waard. Een oorlogsheld in spé, een lansbreker voor Ozempic-gebruik onder jongeren, een betere spreker dan haar pa (niet moeilijk), de zus van onze daadwerkelijk favoriete oranjemeid en bovenal een GEDROOMDE KOONEGIN. We kunnen niet wachten tot ze de macht in handen heeft en dan hopelijk eens gaat optreden tegen die walgelijke nicht van d'r. Leve Amalia. HOERA! HOERA! HOERA!