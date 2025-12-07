Driewerf hoera voor Amalia in het StamCafé
22 alweer
Het is vanavond pillen poppen, zuipen en snuiven geblazen op Huis ten Bosch want AMALIA IS JARIG. Wat heeft onze prinses toch een jaar achter de rug... Ze sloot zich aan bij het leger én overleefde haar feutenjaar bij studentencorps; Niks vluchten naar Canada, als de Russen dadelijk komen staat de prinses vooraan in de linies om ze allemaal sperma-emmers te noemen. Dat is ons die luttele 1.509.000 euro per jaar meer dan waard. Een oorlogsheld in spé, een lansbreker voor Ozempic-gebruik onder jongeren, een betere spreker dan haar pa (niet moeilijk), de zus van onze daadwerkelijk favoriete oranjemeid en bovenal een GEDROOMDE KOONEGIN. We kunnen niet wachten tot ze de macht in handen heeft en dan hopelijk eens gaat optreden tegen die walgelijke nicht van d'r. Leve Amalia. HOERA! HOERA! HOERA!
POLONAISE
Beste Amalia-foto
KEES
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GELDMAATMAN wordt politicus in het StamCafé
De sjeu komt terug!
Paus Leo in het StamCafé
Aparte knuppel is het toch
RIP Studio Voetbal in het StamCafé
Wat hebben we gelachen
MANNEN in het Stamcafé
wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag
Studeren in het Stamcafé
Hallo jonge mensen
GSTV op de grote uitzwaaidag in het StamCafé
Bye bye zwaai zwaai
Griezelig StamCafé
Fijne Halloween mensen
Amsterdam 750 in de stamkroeg
Liever in Mokum zonder poen