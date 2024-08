Studentenverenigingen hebben geen geweldige naam meer en het werd vorig jaar dan ook als groot nieuws gebracht dat onze kroonprinses Amalia NIET zou deelnemen aan dergelijke onzedelijke praktijken. Nu melden bronnen echter aan Quote dat Amalia voorafgaand aan het tweede jaar van haar studie TOCH een ontgroening doorloopt bij A.S.C., die van de sperma-emmers.

Nu kunnen we allerlei dingen roepen over dat het ordinair is en waarom dit nu allemaal moet, maar die meid moet al leven met de troonopvolging en dreigementen uit het criminele circuit dus we gunnen haar best een feestje. Het schijnt zelfs dat door alle ophefjes de ontgroening bij A.S.C. behoorlijk braafjes is geworden, ze zeggen zelfs dat alcohol "uit den boze" is. Stelletje mietjes. Het is vooral "ludiek". Gaap. "Zo zou Amalia elke ochtend op het kamp de Nederlandse vlag hebben moeten hijsen, terwijl ze voor de groep het Wilhelmus mocht voorzingen."

Na alle ontgroeningen zullen de disputen van A.S.C. gaan strijden om het lidmaatschap van Amalia, die bij het desbetreffende dispuut ook weer ontgroend zal worden. Wij zullen komende jaren ons oor te luisteren leggen in studentenstad Amsterdam voor alle Amalia-juice. PRINSES PILS!