Wat kerels (onder wie ene Serginio, geen idee, kennelijk een dj op een kelderzendertje van de NPO) rijden vanaf het Singel in Amsterdam PRECIES dezelfde route achter prinses Amalia aan naar Antwerpen. Exact dezelfde afslagen. Amalia, die keihard werd bedreigd. Toevallig toch? Nou, dan komt de DKDB dus in actie. Kerels uit de auto gehaald. Bijna net zo toevallig dat bleek dat die kerels toch zomaar een kleurtje hadden. Maar nee hoor. "De Amsterdammers hebben het gevoel dat hun kleurtje een grote rol heeft gespeeld in hetgeen ze is overkomen en dat er sprake was van etnisch profileren." Ooooo hun kleurtje echt waar die kaart ja goddegoddegoddegod. "Ze waren op weg naar Antwerpen voor een leuke avond en vinden dat hun groot onrecht is aangedaan met deze buitenproportionele aanhouding." Oooooooo goddegoddegoddegoddegodde. "Maar mijn cliënt en zijn vrienden zouden het in de eerste plaats zeer op prijs stellen als er enige erkenning of royale genoegdoening vanuit het koningshuis zal komen." OOOOO DUS DAT IS HET GODDEGODDEGOD