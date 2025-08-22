Er zullen komend seizoen vast een paar supporters op de tribune van Fortuna Sittard zitten die blij zullen zijn met de komst van Mohammed Ihattaren. Eens per wedstrijd doet een tamelijk geniaal balletje of een aardig behendige dribbel toch weer even denken aan de potentiële topper die hij ooit, in het prilste begin bij PSV, was. Er zullen óók supporters zijn bij wie de moed alweer in de schoenen is gezakt na dit 'openhartige interview' bij ESPN. Een interview waarin weer eens duidelijk wordt dat wie Mo Ihattaren naar de club haalt, ook de Grote Mo Ihattaren Show importeert. In het interview benadrukt de 23-jarige nog maar eens dat die maffe miniclub in Limburg hem in werkelijkheid GEEN HOL interesseert, het is slechts een zoveelste kans om te bewijzen dat hij nu echt echt echt DE TOP aankan. Als klap op de vuurpijl der zelfoverschatting laat Mo nog even weten dat de bondscoach hem niet hoeft te bellen. 'De tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen je. Dan word je gezien als Marokkaan. Als het goed gaat, ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren. Ik ben volbloed Marokkaans.' Ah ja, de tijd dat het wat minder ging. Die tijd dat het toptalent een kilo of 20 te zwaar was, niet kwam opdagen in de voorbereiding, zich iets te veel liet omringen door foute vriendjes uit Kanaleneiland, zijn vriendin mishandelde en bedreigde, die tijd. Die tijd dat analisten op tv avond aan avond benadrukten hoe sneu ze het allemaal vonden, hoe jammer het voor Mo en het Nederlandse voetbal was, die tijd dat Gerard Vanenburg en Wesley Sneijder nog vergeefse pogingen deden om de verloren voetballer uit de brand te helpen. Nee nee, het kwam allemaal door afgunst en 'haatreacties'. Ihattaren bewijst weer eens dat hij nog altijd niet doorheeft dat hijzelf al die tijd zijn grootste vijand was. Ga toch lekker voetballen, joh.