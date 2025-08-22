achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

PANIEK! Mohammed Ihattaren (Fortuna Sittard) SLUIT ORANJE UIT

Gast

Er zullen komend seizoen vast een paar supporters op de tribune van Fortuna Sittard zitten die blij zullen zijn met de komst van Mohammed Ihattaren. Eens per wedstrijd doet een tamelijk geniaal balletje of een aardig behendige dribbel toch weer even denken aan de potentiële topper die hij ooit, in het prilste begin bij PSV, was. Er zullen óók supporters zijn bij wie de moed alweer in de schoenen is gezakt na dit 'openhartige interview' bij ESPN. Een interview waarin weer eens duidelijk wordt dat wie Mo Ihattaren naar de club haalt, ook de Grote Mo Ihattaren Show importeert. In het interview benadrukt de 23-jarige nog maar eens dat die maffe miniclub in Limburg hem in werkelijkheid GEEN HOL interesseert, het is slechts een zoveelste kans om te bewijzen dat hij nu echt echt echt DE TOP aankan. Als klap op de vuurpijl der zelfoverschatting laat Mo nog even weten dat de bondscoach hem niet hoeft te bellen. 'De tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen je. Dan word je gezien als Marokkaan. Als het goed gaat, ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren. Ik ben volbloed Marokkaans.' Ah ja, de tijd dat het wat minder ging. Die tijd dat het toptalent een kilo of 20 te zwaar was, niet kwam opdagen in de voorbereiding, zich iets te veel liet omringen door foute vriendjes uit Kanaleneiland, zijn vriendin mishandelde en bedreigde, die tijd. Die tijd dat analisten op tv avond aan avond benadrukten hoe sneu ze het allemaal vonden, hoe jammer het voor Mo en het Nederlandse voetbal was, die tijd dat Gerard Vanenburg en Wesley Sneijder nog vergeefse pogingen deden om de verloren voetballer uit de brand te helpen. Nee nee, het kwam allemaal door afgunst en 'haatreacties'. Ihattaren bewijst weer eens dat hij nog altijd niet doorheeft dat hijzelf al die tijd zijn grootste vijand was. Ga toch lekker voetballen, joh.

Tags: ihattaren, espn, eredivisie
@Zorro | 22-08-25 | 18:15 | 115 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Live Eredivisie - Kraker in De Kuip

Half drie superzondag krat op schoot, voor Feyenoord - PSV

@Pritt Stift | 11-05-25 | 14:29 | 182 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.