Als je aan Musk vraagt, hee Elon, doe eens een plaatje van de Westertoren van 020 in Rotterdam dan krijg je dus dit. Hallo lieve sportvrienden, vandaag een totale titanenkraker op de rol, met mogelijk grote gevolgen voor De Stand. Als dan dan als en dan is er iemand kampioen en zo niet niet. Laat moeders maar alleen met dat ontbijtje en die bloemen. Neem tijd voor uzelf. Knip aan de ESPN-treurbuis of haal desnoods uw rampenradio uit het noodpakket voor dominees Henry en Hugo. Moge de slechtste winnen. Veel plezier!

RUST: 2-0

GELIJK: 2-2 Noa Lang zuigt erop los

VAR: weet het ook niet

2-3: Noa Lang