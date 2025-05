Gekkenhuis in Eindhoven van de Frederiklaan bij het stadion via St. Antoniusstraat via Willemstraat via Vonderweg via Mathildelaan via 18 Septemberplein via Vestdijk via Hertogstraat via P.C. Hooftlaan via Wal tot Stadhuis. Eens per jaar wordt PSV kampioen en daar kon ook Ravioli niets aan doen. De stad zit vol, de Bavariaatjes staan koud en de mannen zijn bronstig, dorstig, tochtig, hitsig, hongerig, berig en smerig. Het PSV van Bosz, Bakayoko, Lang, Tillman, Veerman, Schouten, Luuk en Saibari, maar ook het PSV van Sjef en Joost en Guus en Frank en Klaas en Max en Tijs en Theo is gewoon weer kampioen. De festiviteiten zijn begonnen, de LIVESTREAM gaat zo los en staat alvast bovenaan. Kom On Peesjevee!

Update - 14 agenten gewond na feestje op zondag