43 punten is de achterstand van Max Verstappen op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Daarmee is het voor de Nederlander wel te hopen dat de Australiër van McLaren z'n papaya in de muur gaat prakken, anders wordt het dit seizoen nog een ingewikkeld verhaal. Te beginnen vandaag, tijdens de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Red Bull doet het altijd goed op het thuiscircuit, de Red Bull Ring, maar de McLaren is dit jaar de bovenliggende kar. Lulletje Rozenwater van McLaren is geen bedreiging, wel serieus rekening houden met Woody uit Toy Story. Voorspelling vandaag: 1 Piastri, 2 Verstappen (die het moet doen zonder GP), 3 Woody. Hup Max, en in het ergste geval terug naar de F1 Camping om bier te zuipen.

MEH: Max matig P7, Norris op pole