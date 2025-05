Zondag, zondag, vandaag blijf jij de hele dag dichtbij haar of je gaat lekker naar 78 rondjes toeren door de straten van Monaco zitten turen. Dat maar doen dan? Ging niet helemaal lekker met Verstappen gisteren. Hij klokte de vijfde tijd in Q3, maar omdat Hamilton een keertje wordt bestraft (voor het hinderen van Verstappen) start Verstappen toch maar mooi vanaf P4. Een goeie eerste bocht en hij ligt derde. En dan is het hopen op PITSTOPCHAOS. Anders krijgen we 78 rondjes lang: zijn ze weer. Zijn ze weer. Zijn ze weer. Zijn ze weer. Hee Colapinto in de muur lachen! Zijn ze weer. Zijn ze weer. Enzovoort. Je leest het al, we gaan weer een spannende GP van Monaco zien met z'n allen. Onze Stijlloze voorspelling is dat Leclerc Norris eraf beukt met een overmoedige thuisrace-dive in de eerste bocht en dat Piastri profiteert. Verstappen komt wel gewoon op het prinsenpodium. Snel LIVE naar Monte Carlo voor de GP van Monaco!

Update - VSC: Bortoleto de muur in, Yuki vast pitstop gemaakt, meeste coureurs blijven rijden.

Update - Gasly bandje kwijt. is meestal niet handig. Max vast achter Piastri. Gasly knalde op Yuki. Pit is dicht.

Update - Landootje wint de GP van Monaco! Max gegokt en verloren maar maakte het wel nog even spannend: P4. Op naar Barcelona!