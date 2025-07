Het circus der bolides der coureurs der Formule 1 is in: BELGIË!!!! En er wordt regen verwacht om het hele spektakel nog net even wat spektakeliger te maken! Maar helaas niet vandaag, de regen komt pas morgen. Hee maar we zijn er weer na een korte break en Horner is dan misschien weg, Max Verstappen zit nog steeds waar hij zit: in zijn Red Bull. En dat is meer dan genoeg! Hoewel we Horners Geri zullen missen natuurlijk. Wie er trouwens ook niet bij is, is Gianpiero Lambiase. Dat betekent dat de Nederlander er helemaal alleen voor staat in zijn geboorteland België. Maar er alleen voor staan hoort bij het zijn van de nummer 1 en Verstappen is toevallig de nummer 1, dus komt het allemaal vast goed tijdens de SPRINTRACE op Spa-Francorchamps. Piastri op P1, Verstappen ernaast op P2. Altijd een leuke eerste bocht hier op Spa dus snel LIVE over naar Belgenland!

Update - Max in de slipstream en er voorbij. Nu P1!

UPDATE - MAX VERSTAPPEN WINT DE SPRINT