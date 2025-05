Eindelijk weer eens een race op een normaal tijdstip. Leve Europa! Hoewel de race ongeveer gelijktijdig met de competitie (volg die hier) eindigt, zitten de echte racefans er natuurlijk gewoon weer mooi klaar voor. Na alweer een spannende Kwali, waarin Verstappen keertje geen pole pakte, staan we voor de start van 63 rondjes op het heerlijke old school circuit van Imola. Wat zullen die piepende banden straks heerlijk klinken na dat geschreeuw van gisteravond in Zwitserland. Doe ons maar Italië, waar een rouwstemming heerst door de P11 en P12 van hun grande Ferrari's.

Gisteren schoot Verstappen nog eventjes uit zijn slof toen de Duitse autocoureur Maro Engel de integriteit van Verstappens wagen in twijfel trok. Niet zijn F1-bolide maar de auto waarmee hij vorige week een ronderecord neerzette op de Nordschleife. Goed, vandaag gebrand vanaf P2 en bocht 1 levert hier altijd spektakel op dus onze Stijlloze voorspelling is dat Verstappen Piastri de bocht afsnijdt als een Italiaans pizzapuntje en gewoon weer eens een GP wint. LIGHTS OUT!

Update - Virtual safety car want Ocon naast de baan, Verstappen krijgt een zo goed als gratis stop.

Update - safety car: Verstappen raakt zijn voorsprong kwijt maar heeft wel nieuwe banden, net als Norris.

UPDATE - VERSTAPPEN WINT DE RACE OP IMOLA!!!!