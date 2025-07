Zondag Racedag! Zwembandjes om want het regent in de Ardennen, althans, dat verandert per minuut maar nu is het aardig aan de gang. Als één circuit kan dienen als toneel voor een prachtig waterballet dan is het natuurlijk Spa. De Sprint ging fantastisch voor Verstappen maar in de kwalificatie zagen we andermaal hoe machtig de McLarens zijn. Dat belooft weinig goeds voor de regenrace. Daarin zullen Lachebekje en Piastri, tenzij ze eraf schuiven uiteraard, wel wegrijden. Gelukkig weten we het nooit met Verstappen, die vanaf P4 en met een last minute motorwissel wellicht wat kan uithalen vanuit de slipstream. Moet hij wel eerst Leclerc voorbij die naast hem op P3 start. Positieve noot: Yuki staat er prima bij! Dat is even geleden zeg, twee Red Bulls die bij elkaar in de buurt staan op de grid. We gaan zien of het de Japanner helpt en of het Verstappen wat oplevert. De hele bups start op inters en wij Stijllozen voorspellen - misschien tegen beter weten in - gewoon winst voor Verstappen. Dus gaan we nu LIVE over naar Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België!

Update - Rode vlag: start UITGESTELD.

Update - Race Control: we gaan EINDELIJK racen en wel om 16:20!