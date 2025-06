Het is wat allemaal hè, met die oorlogen en spanningen (LIVEBLOG gaat los hier) en zo. Maar wat dacht u van BANDENSPANNING? Mogen we misschien ook een beetje genieten en plezier maken? Ja. Dat mag. De F1 is namelijk in Canada en daar gebeurt simpelweg nooit wat. Ja je had die ene schermutseling van Trump met zijn zogenaamde 51e staat maar verder is het er altijd stil en dom en saai precies zoals thuisheld thuisschlemiel Lance Stroll. Maar de stilte is vanavond eventjes voorbij want we gaan Kwalificeren!!!! Max pleurt hem straks op P2 en die Piastri gaat er met de POLE vandoor, maar in ieder geval kunnen we zeggen dat we even ontspannen hebben zitten kijken en dat Red Bull weer een beetje meedoet! En dan op naar de race van morgen. Maar nu eerst: LIVE naar het Circuit Gilles Villeneuve voor de KWALI!

Update - Max mist de POLE op een HAARTJE: P2. ZIJN AARTSVIJAND RUSSELL OP 1. Dat wordt wel een spannend eerste bochtje morgen. We gaan het zien. Kunnen we nu weer SNEL overschakelen naar het LIVEBLOG, voor de morgen komt!