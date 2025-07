Duitse oorlogsfilms = goede oorlogsfilms. Nou heeft dat voor een groot deel te maken met het feit dat er in Duitse oorlogsfilms in ieder geval prima Duits wordt gesproken, wat de boel lekker realistisch maakt. Ja of je moet Schindler's List maken natuurlijk, dan maakt het helemaal niet uit welke taal een Duitser spreekt. Enfin, denk aan Der Untergang, Das Boot, Stalingrad, Im Westen Nichts Neues (over de Eerste dan) en Blood & Gold (vreemd genoeg geen Duitse titel). Stuk voor stuk topfilms over de oorlog, en Duits. En nu wordt hopelijk een nieuwe topper aan het lijstje toegevoegd: Der Tiger, de eerste Duitse Amazon Original film. De film gaat over een groep Duitse soldaten die in een Tiger tank vertoeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. GEZELLIG! Doet wel denken aan Fury met Brad Pitt. De tankfilm wordt gelukkig gepresenteerd als Anti-oorlogsfilm en dat is bijzonder handig, want je zou maar een pro-oorlogsfilm maken, als Duitser...

Wie trouwens ook wat met de oorlog te maken had: Harry Mulisch. Met zijn collaborerende vader en Joodse moeder zei hij ooit: "Ik bén de Tweede Wereldoorlog". Geen ideale situatie maar ze zijn goddank dood. Net als Mulisch zelf. Vandaag zou hij 98 zijn geworden en dat wilden we toch niet onvermeld laten. Vanaf ons stenen bruidsbed sturen we drie hoeraatjes richting de feestneus die de hemel ontdekte - vanavond even geen vullis over Mullis (feestbeelden hieronder). Voorts hebben we voor de absolute liefhebbers HIER een boeiend stuk over 'Mulisch en de geschiedenis' en HIER een portret - dat zelfs nog meer intellectuele diepgang bevat - van misschien wel de minste van De Grote Drie!