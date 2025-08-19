Sailing in het StamCafé
Zeilt u morgen mee in ons LIVEBLOG?
Tot nu toe liep alles wat Amsterdam organiseerde, sinds de viering van het 750-jarig jubileum op z'n Amsterdams werd afgetrapt, uit op een regelrechte teleurstelling van immense proporties. Gelukkig is er vanaf morgen een grote kans om alle brandende negativiteit weg te spoelen en in positiviteit om te zetten, en de stad zodoende weer wat wind in de zeilen te bezorgen. Morgen start namelijk: SAIL, de vijfjaarlijkse bootjeschaos die door omstandigheden (Corona) tien jaar op zich heeft laten wachten. Mensen geboren na 2015 hebben dus geen idee wat voor superleuk waterballet ze gaan meemaken. Het leukste is nog dat uw GeenStijl-correspondent te water Mosterd, onze reddingsboei in zware tijden, er morgenochtend bij is om de boel in matrozenpakje een beetje
te regisseren in de gaten te houden met een LIVEBLOG vanaf een BOOT (welke boot leest u morgen). Jaja we varen mee! We hopen voor onze maritiem afgevaardigde op een zonnetje, veel gemoedelijke piratenvrienden en voldoende koud bier aan boord. EN we hopen natuurlijk dat Halsema met de onderzeeër langsdrijft, maar dat hebben we helaas niet in de hand. Wat we wel in de hand hebben: trossen, en die gooien we morgen los. Voor nu blikken we even terug op het verleden en zetten we Rod Stewart op het bakboordoortje en Christoper Cross op het stuurboordoortje. Tot morgen!
Tien jaar geleden alweer
Take it away Chris Cros en Rod
Kleine twee uur Yacht rock om vast in de stemming te komen
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. Ontmoeting der ontmoetingen tussen Trump en Poetin
Wereld houdt de adem in in het StamCafé
StamCafé. Wie of wat verdwijnt er in het Zwarte GeenStijl Gat?
Het was weer een week vol weggooiers!
Blijf-binnenboord-bonus van 29 miljard voor Musk in Het StamCafé
Heeft de centen hard nodig
We ZIJN de Tweede Wereldoorlog in het StamCafé
Nieuwe Duitse oorlogsfilm en Mulisch-marathon: proost!
Urs en Don sluiten deal in StamCafé: Amerikaanse importheffingen van 15%, EU 0%
Deal gesloten op Trumps golfresort te Schotland
Amerikanen aan de pure Coke in het StamCafé
Alleen in the Land of the Free en HIER!
Sommigen gelijker dan anderen in het StamCafé
Leuker kunnen we het niet maken
Rust in het Stamcafé: Amsterdam onbereikbaar en groot hek om Den Haag
Zon. Gaat. Weer. Schijnen.
Ringverjaardag Amsterdam wordt brandende asfalthel des doods
Even schrikken voor de linkse bewoners