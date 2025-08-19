Tot nu toe liep alles wat Amsterdam organiseerde, sinds de viering van het 750-jarig jubileum op z'n Amsterdams werd afgetrapt, uit op een regelrechte teleurstelling van immense proporties. Gelukkig is er vanaf morgen een grote kans om alle brandende negativiteit weg te spoelen en in positiviteit om te zetten, en de stad zodoende weer wat wind in de zeilen te bezorgen. Morgen start namelijk: SAIL, de vijfjaarlijkse bootjeschaos die door omstandigheden (Corona) tien jaar op zich heeft laten wachten. Mensen geboren na 2015 hebben dus geen idee wat voor superleuk waterballet ze gaan meemaken. Het leukste is nog dat uw GeenStijl-correspondent te water Mosterd, onze reddingsboei in zware tijden, er morgenochtend bij is om de boel in matrozenpakje een beetje te regisseren in de gaten te houden met een LIVEBLOG vanaf een BOOT (welke boot leest u morgen). Jaja we varen mee! We hopen voor onze maritiem afgevaardigde op een zonnetje, veel gemoedelijke piratenvrienden en voldoende koud bier aan boord. EN we hopen natuurlijk dat Halsema met de onderzeeër langsdrijft, maar dat hebben we helaas niet in de hand. Wat we wel in de hand hebben: trossen, en die gooien we morgen los. Voor nu blikken we even terug op het verleden en zetten we Rod Stewart op het bakboordoortje en Christoper Cross op het stuurboordoortje. Tot morgen!