LIVE! Kwalificeren met MAXI&CO in het StamCafé

Gassen met je burrito

Hola Hombres de Racesos, we zijn in Mexico! 130 MILJOEN mensen op dat hele grote stukje aarde. Land van de muur met de VS, land van Checo Perez. Kennen we die nog? Die is ff z'n geld verbrassen maar volgend jaar komt hij weer innen in de Formule 1, bij het Amerikaanse team van Cadillac. Toch een Mexicaan door het glazen plafond de stalen Trumpmuur gebroken. Maar vandaag is hij er nog niet, zijn oud-teamgenoot gelukkig wel. Maxico Max wil niet op tres of dos starten maar gewoon op zijn geliefde Plaats UNO. Dat betekent dat-ie z'n pedaal door de vloer moet stampen want het kan weer een spannende strijd worden om de snelste tijd op het stofcircuit van Hermanos Rodríguez. Hij sloeg training 1 over maar dat uurtje heeft hij vast goed benut met plaatjes van Salma Hayek kijken. Dat stellen wij nog even uit want we zijn er vast vroeg bij om ZOMETEEN LIVE over te schakelen naar Mexiiiiiiiiiiiiicooooooo voor de KWALI!
Update - De Ferrari's leken het te flikken maar Lachebekje Norris doet het uiteindelijk voor McLaren en pakt de Pole met Leclerc en Hamilton erachter. Max moet vanaf P5 komen en Piastri staat nog verder naar achteren op P8. Kan een interessante race worden, zeker met die lange run naar bocht één. Voor nu proost en voor straks: lekker slapen!

Tags: Formule 1, Max Verstappen, Mexico , Kwalificatie, StamCafé
@Dorbeck | 25-10-25 | 22:22 | 152 reacties

