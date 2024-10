Gisteren al een introductie gedaan op onze favoriete Mexicaans-Amerikaanse actrice aller tijden en vandaag MEER. Ze was geweldig in Carolina in Desperado, in From Dusk Till Dawn met die slang (foto), als Puss, alles met Antonio Banderas, die flauwe poepfilm met Adam Sandler, kinderfilms, volwassenenfilms, films met slechte beoordelingen - ze kan het allemaal. U bent volslagen kansloos helaas, want ze is getrouwd met François-Henri Pinault, ceo van Kering (van Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, enz.), en die gozer heeft MILJARDEN. Wij hebben dan weer andere miljarden, namelijk miljarden mooie dromen over Salma Hayek, die in Mexico is geboren en derhalve een linkje heeft met de Grand Prix aldaar. Max Verstappen vs. Lando Norris, NU LIVE.