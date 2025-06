De kop die Max Verstappen hier trekt is ook een beetje ons gevoel bij dit seizoen in de Formule 1. Het is ook wel spannend, in ieder geval spannender dan dat er eentje met alle overwinningen gaat lopen, maar aan het einde van de rit staat er weer zo'n schooier van McLaren met de bloemen te zwaaien en dan staan we weer met zo'n gevoel dat we beter de hortensia hadden kunnen wateren. Het zou heel erg lekker zijn als Lulletje Rozenwater en Oscar Piastri hun papaya bolides weer bij elkaar in de achtervleugel parkeren. Max Verstappen komt van P7 (de voorspelling van GeenStijl gisteren was weer spot on) dus dat wordt gezellig in de eerste bocht. Winnen of staken!

UPDATE: Hitteprotocol voor Sainz

UPDATE: Èèèèèn dat was dat voor Max