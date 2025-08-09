achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

MUZIEK! The Black Keys, Charley Crockett, Hayes Carll en GU's favoriete band Babymetal

Luister maar weer!

Met de muziekrubriek terug van zomerreces vallen we meteen met de deur in huis en dat is de favoriete band van onze hoofdmod GU: Babymetal. Dat zijn drie poezelige meiden uit Japan die met het tantomes tussen de tanden in mangapakjes (of hentaipakjes, geen idee, we doen niet aan Japan) over het podium stuiteren en een door de computer verneukt buizengeluid richting een totale muzikale vernedering balken. Babymetal heeft een nieuw album, Metal Forth, en het is genocidaal en afgrijselijk tegelijk, maar dus wel meteen de nieuwe favoriete plaat van GU, die altijd doet of hij verstand heeft van metal maar al zijn ware vrienden vreselijk teleurstelt met zijn bizarre muziekkeuzes. Ook nieuw, hierboven, The Black Keys, country/americana-koningen Charley Crockett en Hayes Carll na de klik, alsook popicoon Ethel Cain en nog meer!

Babymetal

Charley Crockett

Hayes Carll

Ethel Cain (pop)

Machine Gun Kelly (nogal een klojo maar hij heeft wel met Megan Fox)

JID (gruwelijke hiphop)

Phil Elverum (dit is de raarste crack die u vandaag hoort)

Roc Marciano (hiphop)

Bryson Tiller (hiphop)

Wombo (kom laten we Zappaatje doen)

Halestorm (rockgedoe)

Young Nudy (hiphop)

Gunna (rap)

Curbside (punk)

Ada Lea (zweverig)

Sam Russo (punk)

Good Charlotte (bekend van vroeger)

Bad Suns (rock)

Ashley Monroe (country)

Craig David (hahahaha)

Attack Attack! (HOEKJE GU)

Aversions Crown (GU)

Ashes of Ares (GU)

Lord of the Lost (GU)

Tags: black keys, charley crockett, hayes carll, muziek, babymetal
@Mosterd | 09-08-25 | 19:33 | 62 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Zwarte dag. KANE STOPT DEFINITIEF

Grote gevolgen: GeenStijl neemt afscheid van 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend'

@Mosterd | 28-03-25 | 11:20 | 168 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.