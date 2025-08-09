Met de muziekrubriek terug van zomerreces vallen we meteen met de deur in huis en dat is de favoriete band van onze hoofdmod GU: Babymetal. Dat zijn drie poezelige meiden uit Japan die met het tantomes tussen de tanden in mangapakjes (of hentaipakjes, geen idee, we doen niet aan Japan) over het podium stuiteren en een door de computer verneukt buizengeluid richting een totale muzikale vernedering balken. Babymetal heeft een nieuw album, Metal Forth, en het is genocidaal en afgrijselijk tegelijk, maar dus wel meteen de nieuwe favoriete plaat van GU, die altijd doet of hij verstand heeft van metal maar al zijn ware vrienden vreselijk teleurstelt met zijn bizarre muziekkeuzes. Ook nieuw, hierboven, The Black Keys, country/americana-koningen Charley Crockett en Hayes Carll na de klik, alsook popicoon Ethel Cain en nog meer!