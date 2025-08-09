MUZIEK! The Black Keys, Charley Crockett, Hayes Carll en GU's favoriete band Babymetal
Luister maar weer!
Met de muziekrubriek terug van zomerreces vallen we meteen met de deur in huis en dat is de favoriete band van onze hoofdmod GU: Babymetal. Dat zijn drie poezelige meiden uit Japan die met het tantomes tussen de tanden in mangapakjes (of hentaipakjes, geen idee, we doen niet aan Japan) over het podium stuiteren en een door de computer verneukt buizengeluid richting een totale muzikale vernedering balken. Babymetal heeft een nieuw album, Metal Forth, en het is genocidaal en afgrijselijk tegelijk, maar dus wel meteen de nieuwe favoriete plaat van GU, die altijd doet of hij verstand heeft van metal maar al zijn ware vrienden vreselijk teleurstelt met zijn bizarre muziekkeuzes. Ook nieuw, hierboven, The Black Keys, country/americana-koningen Charley Crockett en Hayes Carll na de klik, alsook popicoon Ethel Cain en nog meer!
Babymetal
Charley Crockett
Hayes Carll
Ethel Cain (pop)
Machine Gun Kelly (nogal een klojo maar hij heeft wel met Megan Fox)
JID (gruwelijke hiphop)
Phil Elverum (dit is de raarste crack die u vandaag hoort)
Roc Marciano (hiphop)
Bryson Tiller (hiphop)
Wombo (kom laten we Zappaatje doen)
Halestorm (rockgedoe)
Young Nudy (hiphop)
Gunna (rap)
Curbside (punk)
Ada Lea (zweverig)
Sam Russo (punk)
Good Charlotte (bekend van vroeger)
Bad Suns (rock)
Ashley Monroe (country)
Craig David (hahahaha)
Attack Attack! (HOEKJE GU)
Aversions Crown (GU)
Ashes of Ares (GU)
Lord of the Lost (GU)
