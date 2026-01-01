achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hoera! Vanaf vandaag kunt u uw euro's ook in Bulgarije uitgeven

Wij zijn helaas spaarders

Hoera voor de Bulgaren want daar is het weer 2002. In dat land, de armste lidstaat in de EU (nog een hoeraatje), betalen ze vanaf vandaag met de EURO. Ontzettend positieve ontwikkeling voor elke Bulgaar die heel veel euro's heeft maar toch een beetje angst en beven voor elke Bulgaar die er toch wel wat meer van kan gebruiken. Alleen gaat het natuurlijk niet om die Bulgaren vandaag. Het allerpositiefst is het namelijk wel voor mensen die graag euro's uitgeven aan benzine, boodschappen, restaurants, vakanties, musea, bioscopen, souvenirwinkels, sigaretten, verse vis, oliebollen, prostitutie chocoladerepen en een pakje kauwgom MAAR DAN IN BULGARIJE. Hoera voor al die EU-mensen. Hoera voor de verbrede EU-eurohorizon. Dit opent deuren, nu kunnen we toch met iets minder ongemak Kebapche betalen in de Bulgaarse Friet van Piet. Dus welkom in de Eurozone Bulgarije. Hier is het warm en veilig en is er nooit inflatie en wordt alles altijd maar goedkoper en goedkoper.

Tags: bulgarije, euro, betalen
@Dorbeck | 01-01-26 | 16:00 | 69 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.