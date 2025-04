En wat hebben we daar, een overheerlijk stuk asfalt op een warme zomerdag. HET IS EVEN SLIKKEN want vlees, de lekkerste uitvinding sinds prime Pamela Anderson, is niet meer te betalen. Dat riep eerst al een mevrouw van de Rabobank en nu roept een mevrouw het die VIJF MILJOEN kilo vlees per jaar inkoopt. "Het is echt niet normaal. En het lijkt ook maar niet te stoppen." Kip, gehakt, biefstuk, ossenhaas, entrecote, allemaal duur duur duur. Na een paar weken geen vlees ziet u er ZO uit. Straks gaan ze ons nog vertellen dat er GROENTE op de barbecue moet.