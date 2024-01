Wie had dit ooit durven dromen. De één was ooit een veelbelovende rechtsbuiten, de andere is Andy van der Meyde. Twee van de misschien wel meest omstreden figuren ooit sinds Vader Abraham, laten vandaag op Instagram zien hoe echte mannen entrecote eten. Want laat het maar aan Thierry Baudet over om een heerlijk stukje vlees te veranderen in smerige donkerbruine meuk. Leefde Raisa Blommestijn nog maar, dan had ze het morgen in Ongehoord Nieuws uitgebreid over dit fantastische fragment kunnen hebben.