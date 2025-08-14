achtergrond

POLL. De vervelendste plek van deze zomer?

Kies maar in het Stamcafé

Gedoetje weer he, op de kermissen en in de zwembaden? Maar wat is nou de vervelendste plek van de zomer?

A) Het zwembad
B) De kermis
C) In een mui
D) Scheveningen tijdens de schemer
E) Aan tafel bij de Oranjezomer
F) Khan Younis terwijl een Hamas-strijder je poten breekt
G) In het productieteam van Fenna Ramos
H) In de invloedssfeer van Frans Timmermans
I) In het mandje van een luchtballon
J) Aan de andere kant van de deur van het arrestatieteam
K) In de Aude tijdens een bosbrand
L) Tussen de Joodse kindertjes als Douwe Bob gaat zingen
M) In de monsterfile op de A6 tussen Beaune en Lyon
N) Parkeergarage Schiphol
O) In een airlinereview van Gordon
P) In een Toyota Hilux met een geil kijkende Jeroen Rietbergen
Q) In een trein
R) (Op een terras in) Amsterdam
S) In de wachtruimte voor een vlucht van Transavia
T) Camping 3 van Lowlands
U) Noordwijk tijdens zeevlam
V) Op de kieslijst van NSC
W) In de commentsectie van NOS Facebook
X) Bluesky
Y) Het supportershome van Vitesse
Z) Je eigen achtertuin

@Mosterd | 14-08-25 | 22:00 | 187 reacties

Reaguursels

