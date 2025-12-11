It's the most wonderful time. Die ene maand in het jaar dat u helt geld echt uit uw pe-per-du-re ViaPlay abonnement haalt, een abonnement waarmee u trouwens alsnog al dan niet door Angela de Jong verfoeide reclame krijgt voorgeschoteld, maar dat terzijde. Het WK is vanavond begonnen met een Belg en een Duitser, wat maar weer eens laat zien wat een wereldsport darts is, daarna moest oud-wereldkampioen Michael Smith tegen EEN VROUW (kijken we mee, SCO) en nu krijgen we nog de wedstrijden van dé topfavoriet Luke Littler (inhoudelijke voorbeschouwing hier) en ónze topfavoriet Jamai van den Herik (Elf Geboden van het Darten Kijken daar). En dat is dus nog maar het begin want daarna is het iedere dag raak (of mis, het blijft een lastige sport) met iedere dag vier middag- en vier avondwedstrijden tot we geen pijl meer kunnen zien. Wat. Een. Weelde. Wat. Een. Sport. En de eerste twee rondes zijn ook nog es te zien OP HET OPEN KANAAL.

Update - Littler verslaat die rare Lee Tower