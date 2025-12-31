Bonus statistieken 2025 Lijst Topic
Nog wat lijsten afhechten
Het jaar 2025 komt ons inmiddels nog harder onze neus uit dan al die jaaroverzichten, maar de Echte Nerds onder u hebben nog een paar lijstjes te goed. En zoo wij bij GeenStijl voor iemand schrijven, dan schrijven wij voor de Echte Nerds. En voor de comments natuurlijk. En JA, u commentte zich weer het leplazarus, maar dan toch vooral bij deze topics.
Top 10 topics met meeste comments
- LIVE. De Grote GeenStijl Uitslagenavond 2025 - 2533
- LIVEBLOG. VERENIGDE STATEN VALLEN DRIE NUCLEAIRE FACILITEITEN IRAN AAN - 2376
- VERHITTE PERSCO met Trump, JD Vance en Zelensky: 'Have you said thank you once?' - 2134
- LIVE - HET GL-PVDA HARAPIRI-CONGRES, deel II - 1832
- Morning after. Hallucinante confrontatie tussen Trump, Zelensky en Vance in het Witte Huis, de wereld REAGEERT - 1683
- KABINET-SCHOOF GEVALLEN - 1652
- LIVEBLOG VII. NIEUWE RAKETAANVAL IRAN OP ISRAËL - 1628
- Liveblog 11. Iran kondigt 'grootste en meest intense' raketaanval ooit op Israël aan - 1494
- Ongenuanceerd Liveblog - OOSTENRIJK wint Songfestival 2025 - 1490
- LIVE. Iron Dome ontploft in gezicht GroenLinks-PvdA, Tweede Kamer stemt over motie-Piri - 1482
En weet u wat het is met al die comments? Die moeten ook weer gemod worden. En dat gaat af en toe van au
Top 10 topics met meeste 'weggejorist'
- VERHITTE PERSCO met Trump, JD Vance en Zelensky: 'Have you said thank you once?' - 88
- Video's. Overstroming vaagt Indiaas dorp weg - 83
- Morning after. Hallucinante confrontatie tussen Trump, Zelensky en Vance in het Witte Huis, de wereld REAGEERT - 71
- LIVE. ELSFEST AFGELAST: VELDSLAG, TRAANGAS INGEZET, HEFTIGE CONFRONTATIES MET POLITIE - 70
- Politie arresteert 22-jarige man in COA-locatie Amsterdam voor ernstig zedendelict Weesperzijde, "eventueel verband met moord Lisa (17) nog altijd niet uitgesloten" - 67
- Door politie doodgeschoten Jerryson (15) droeg omgebouwd gasalarmpistool - 64
- Weduwe Charlie Kirk spreekt natie toe: "Jullie hebben geen idee welk vuur jullie ontstoken hebben" - 62
- Volslagen krankzinnig. Meisje van 11 jaar oud doodgestoken door man van 29 - 59
- 4 'minderjarige alleenstaande vreemdelingen' veroordeeld voor groepsverkrachting dakloze vrouw (33) in Helmond - 57
- LIVE. Persco vannacht gearresteerde Rotterdamse seriemoordenaar - 56
Slechts twee dubbelingen. Zo ziet u maar weer dat meer niet altijd slechter is. En dan nog even de interne afrekening.
Topics per tikker
1. Mosterd - 919
1. Ronaldo - 919
3. Spartacus - 693
4. Schots, scheef - 599
5. Zorro -553
6. Dorbeck - 529
7. Pritt Stift - 488
8. Bas Paternotte - 52
9. Feynman - 52
10. Arthur van Amerongen - 52
11. Brante en Immink - 49
12. Redactie - 7
13. Alexander Pechtold - 2 (stuurt u nog eens wat in!, red.)
14. Teun Voeten - 1 (idem)
Met een extra eervolle vermelding voor onze nimmer versagende wekelijkse columnisten Bas Paternotte, Feynman en Arthur van Amerongen alsook voor Dorbeck die nog geen jaar in dienst is maar al toch de 500 heeft aangetikt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GeenStijl Meest Seksie Man 2025
Niet deze ploert dus
Het Laatste Lijstje. GeenStijl Kliktoppers 2024
Foto: de redactie van GeenStijl met de bekers voor de 25 best gelezen topics
Hoera. Oversterfte november lager dan oktober
Feest met koffie en cake
Overheid wil dat u boodschappenlijstjes maakt
Mogen we nog IETS zelf bepalen?
Baudet: 'Huilvraag aan Rutte was niet handig'
Forum voor Etymologie!
Deze mensen gaan helaas niet mee naar 2018
2017 was lang niet zo brutal als 2016 qua geliefde mensen uit het leven rukken. Maar uiteraard gingen er ook dit jaar mensen dood, want zo is het leven. De relevante rouwrandjes van 2017. Of nou ja, een min of meer willekeurige selectie.
GS-redactie kiest Nieuwsfoto's van het Jaar 2017
Ach wie houden we voor de gek wij zijn ook dol op lijstjes en overzichten en terugblikken en Dingen van het Jaar. Hier onze fotoselectie van foto's van het jaar, inclusief onmisbare bonusfotobewerking.
De 10 lekkerste mediawijven
Vrouwen in de media: ze kunnen niks of ze zijn aan het drammen. Maar, zijn ze ook lekker? Mannen mogen die vraag niet stellen van NRC/Volkskrant, want schandelijk seksisme.