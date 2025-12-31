Nog wat lijsten afhechten

Het jaar 2025 komt ons inmiddels nog harder onze neus uit dan al die jaaroverzichten, maar de Echte Nerds onder u hebben nog een paar lijstjes te goed. En zoo wij bij GeenStijl voor iemand schrijven, dan schrijven wij voor de Echte Nerds. En voor de comments natuurlijk. En JA, u commentte zich weer het leplazarus, maar dan toch vooral bij deze topics.

Top 10 topics met meeste comments

En weet u wat het is met al die comments? Die moeten ook weer gemod worden. En dat gaat af en toe van au

Top 10 topics met meeste 'weggejorist'

Slechts twee dubbelingen. Zo ziet u maar weer dat meer niet altijd slechter is. En dan nog even de interne afrekening.

Topics per tikker

1. Mosterd - 919

1. Ronaldo - 919

3. Spartacus - 693

4. Schots, scheef - 599

5. Zorro -553

6. Dorbeck - 529

7. Pritt Stift - 488

8. Bas Paternotte - 52

9. Feynman - 52

10. Arthur van Amerongen - 52

11. Brante en Immink - 49

12. Redactie - 7

13. Alexander Pechtold - 2 (stuurt u nog eens wat in!, red.)

14. Teun Voeten - 1 (idem)

Met een extra eervolle vermelding voor onze nimmer versagende wekelijkse columnisten Bas Paternotte, Feynman en Arthur van Amerongen alsook voor Dorbeck die nog geen jaar in dienst is maar al toch de 500 heeft aangetikt.