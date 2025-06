Dames en heren het is AAN. Donald Trump is over de brug gekomen en heeft Israëleen handje geholpen met het terug in de tijd bombarderen van alles wat Iraans en nucleair is. De Amerikanen hebben stevige bombardementen uitgevoerd op het nucleaire complex Fordow en de nucleaire installaties bij Natanz en Esfahan. Bij Fordow is er volgens Amerikaanse bronnen gemikt met een flink aantal 'bunker busters', waardoor er praktisch niets meer van over zou zijn. Vanwege het Amerikaanse ingrijpen in Iran heeft de regering-Netanyahu besloten de Israëli's onder een strengere oorlogslockdown te plaatsen; alle niet-essentiële werklui moeten thuis blijven. De situatie vanaf hier: als we Trump moeten geloven is het tijd voor VREDE en als we de Iraanse staatstelevisie moeten geloven is het tijd voor de totale vernietiging van het Westen. Of zo. Rond 04:00 onze tijd wordt een speech van Trump verwacht. Spannend.

Update 03:50 - Netanyahu speecht. 'First comes strength, then comes peace.'

Update 03:55 - Trump spreekt over 5 minuten de natie toe.

Update 04:05 - Trump in een hoe dan ook historische speech: we hebben een mokerslag uitgedeeld aan Iran en als Khamenei niet akkoord gaat volgt er MEER. 'Iran, the bully of the Mideast, must now make peace.'