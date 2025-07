Bovenstaande mail, afkomstig van een hoveniersbedrijf dat helaas niet bij naam genoemd wordt, geeft nog maar eens een inkijkje in de akelige situatie waar de Joodse gemeenschap in Nederland zich in bevindt. Het bedrijf besluit een paar bomen toch maar niet te gaan snoeien, want de opdrachtgevers zijn Joden. Met excuses voor het ""ongemak"" en de ""vriendelijke groeten"", dat dan weer wel. Blijkbaar komt Netanyahu tot inkeer en krijgen de kinderen in Gaza hun voedsel zolang er in Den Haag maar niet gesnoeid wordt. Mogelijke slogan van de haathoveniers in kwestie: 'From the vijver to the heg, Joden moeten weg', 'Hamas, Hamas, het beste voor uw gras' of natuurlijk: 'Wij planten olijfbomen'.