Terwijl Israël rustig doorgaat met het aanvallen van Teheran (waar volgens defensieminister Katz het hoofdkwartier van de binnenlandse veiligheidsdienst is verwoest) alsook (onder andere) militaire bases bij Karaj en Kermanshah, vertelde president Trump dat Iran zou hebben gevraagd om onderhandelingen. Dat wordt stellig ontkend door Iran en ook Israël laat weten niet open te staan voor een eventuele praatronde. Trump zelf zegt dat zijn geduld 'al op is' en wenst ayatollah Khameini 'good luck'. Hij heeft Netanyahu gevraagd vooral door te gaan met wat het doet. Wat betreft Amerikaanse militair ingrijpen in het conflict zei Trump: 'Maybe, maybe not. Nobody knows what I'm gonna do.' Dat alles terwijl er de afgelopen uren 3 regeringsvliegtuigen vanuit Iran de oversteek hebben gemaakt naar Oman. NOU JONGENS LEKKER DUIDELIJK. We houden het: in de gaten.

Update 17:39 - Een zeldzame update uit Nederlandse media. De Volkskrant meldt dat de Revolutionaire Garde een run is gestart op 'niet-Westerse versleutelde satelliettelefoons' omdat het de eigen communicatieapparatuur niet meer vertrouwt.

Update 17:43 - Iran ontkent nogmaals dat er een onderhandelingsdelegatie naar Oman is gestuurd. VAAG. Overigens was die vloot ook wel een beetje groot voor 1 onderhandelingsteam.

Update 17:48 - China meldt via AFP dat het 'niet kan toestaan' dat het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert.

Update 18:15 - Ondertussen meldt Haim Bibas, voorzitter van de verenigde lokale autoriteiten in Israël, in de Knesset dat tot nu toe 5000 Israëli's ontheemd zijn door de Iraanse aanvallen.

Update 18:19 - Trump herhaalt oproep tot 'onvoorwaardelijke overgave' van Iran. Hij herhaalt ook dat de komende week 'very, very big' zal zijn en dat het nog onzeker is wat de VS gaan doen.

Update 18:25 - Volgens The Jerusalem Post heeft Iran aan Qatar en Oman (gastlanden voor onderhandelingen) gemeld dat Israël moet 'kalmeren' alvorens er gesprekken plaats kunnen vinden.

Update 18:31 - Iraans ministerie van Communicatie bevestigt dat het internet is platgelegd. Heeft het over 'temporary restrictions'. Sinds een uur nagenoeg totale blackout in het hele land.

Update 18:32 - Volgens de IDF heeft Iran weer raketten afgevuurd. Incoming!

Update 18:34 - Israëli's wordt opgeroepen om dichtbij de schuilkelders te blijven. Raketten onderweg, lijkt te gaan om een klein aantal.

Update 18:37 - Beelden van de raketten boven Iran, het zouden er 2 of 3 zijn.

Update 18:42 - Sirenes in Israël, Red Alerts afgegeven voor zeker 161 locaties.

Update 18:44 - Sirenes gestopt in Tel Aviv. Raket daar onderschept. Ondertussen kampt een van de raketten met een enorm geslinger(?).

Update 18:48 - 3 tot 4 raketten zouden Israël hebben bereikt en zijn mogelijk allemaal onderschept, een paar kwamen vroegtijdig neer. Geen gewonden gemeld.

Update 18:54 - Volgens sommige berichten waren het 2 raketten en is daarvan 1 onderschept. De ander zou in niet-bevolkt gebied zijn neergekomen. Men mag de schuilkelders weer uit.

Update 19:07 - Commerciële scheepvaart wordt opgeroepen om ver van de kust van Iran te blijven. Lijkt ons ook prettiger.

Update 19:10 - In Petah Tikva zou een bus tegen de gevel van een gebouw zijn gereden, mogelijk tijdens rakettenpaniek zo even.

Update 19:24 - Ook beweging bij de Britten vandaag, 12 stuks F22 Raptors zouden naar Jordanië worden gestuurd.

Update 19:26 - Iran blijft terugblaffen, kondigt aan dat ze zullen reageren bij VS-interventie. Ook Hezbollah zou zich er dan mee gaan bemoeien.

Update 19:30 - IDF deelt een kekke infographic over een wapenfabriek voor antitankmunitie die eerder vandaag verwoest zou zijn bij Teheran.

Update 19:33 - Er zou toch iemand lichtgewond zijn geraakt door de Iraanse raketten van vanavond. Een vrachtwagenchauffeur kreeg een ongeluk toen raketpuin van een onderschepte raket op de weg viel.

Update 19:35 - De IDF gaat weer aanvallen uitvoeren in west-Iran. De aanvallen zouden gericht zijn op raketinstallaties, munitieopslagen en Iraanse konvooien die munitie weghalen bij eerder beschadigde doelen.

Update 19:41 - Ondertussen in Amerika: republikeins senator Rand Paul benadrukt dat Trump toestemming van het congres nodig heeft voor een eventuele aanval op Iran. Daarvoor zou een officiële oorlogsverklaring nodig zijn.

Update 19:45 - Nieuwe IDF-beelden van tankvliegtuigen die middels een enorme slurf hun vloeistoffen dumpen in een paar straaljagers. Kinky.

Update 19:48 - Franse president Macron roept Israël op onmiddellijk te stoppen met aanvallen op doelen die niet direct met Irans nucleaire faciliteiten te maken hebben. Komt met 'initiatief' en wil zo met Frankrijk een rol spelen bij nieuwe onderhandelingen.