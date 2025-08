De hond van Mart Hoogkamer, Ciro, is weggelopen van zijn logeeradres op een TopPark in de gemeente Ede. Reuze vervelend voor de zanger, maar ook voor de gemeente Ede. Nadat Hoogkamer 5000 euro uitloofde voor het terugvinden van zijn hond werd die namelijk overspoeld door dagjesmensen die op zoek gingen naar de viervoeter. "Bosboa’s van de gemeente Ede zijn zaterdag alert op overtredingen van ‘buitenstaanders’ die komen zoeken naar Ciro, de hond van Mart Hoogkamer. Dat laat een woordvoerder van de Gelderse gemeente zaterdag aan het ANP weten." Dit, terwijl zo'n zoektocht natuurlijk het beste gecoördineerd kan worden door de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei HZGV van de gelijknamige Facebook-pagina. Mart zelf roept iedereen inmiddels ook op (zie video hierboven) niet meer naar Ciro te zoeken en de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei HZGV haar werk te laten doen. "Een verstoring van de gecoördineerde zoektocht verkleint de kans dat we Ciro terugvinden". Naar die 5000 euro kunt u trouwens ook fluiten, en het Jeugdjournaal hoeft Mart ook niet meer te bellen. Hij is zijn hond aan het zoeken.