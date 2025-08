Toeteren, het kan natuurlijk hartstikke vervelend zijn. Wie weleens door een grote stad rijdt kan bijvoorbeeld zomaar worden ingehaald door een stoet gevaarlijk rijdende, vlagzwaaiende en constant toeterende Mercedessen ter ere van een Marokkaanse bruiloft. Dat mag kennelijk allemaal. Maar buiten de randstad bestaan ook tradities. Zo is daar het Truckstar Festival op het TT Circuit in Assen, een feest voor iedereen die houdt van ronkende dieselmotoren en vlammen in pijpen. Er is een verkiezing voor de mooiste Nederlandse vrachtwagen, er zijn verschillende competities voor 'showtrucks' en er is: de uittocht. Als op het circuit alle festiviteiten ten einde zijn, trekken honderden chauffeurs weer richting het Westen over de A28. Die parade van trucks is door de jaren heen uitgegroeid tot een traditie en trekt bekijks van honderden enthousiastelingen die op een campingstoeltje en met een kratje bier naast zich achter de vangrail plaatsnemen. Uiteraard ook veel kinderen, die de bestuurders van de grote wagens vaak uitzinnig toeseinen dat ze de TOETER willen horen. Maar ALS een trucker daar vervolgens gehoor aan geeft en het WAAGT de luchthoorn te laten klinken, hoppa! Dat is dan 319 euro meneer.