"A government of laws, not of men."

Orde en gelijkheid voor de wet; een groot goed dat met hand en tand verdedigd mag en moet worden tegen alle vijanden, foreign and domestic. En daarom schaalt de machinerie van de Staat de strijd tegen een binnenlandse vijand nu op in directe proportie tot de dreiging die ervan uitgaat.

"Niet alleen het aantal dakloze mensen stijgt weer volgens de laatste cijfers; dat geldt in verschillende gemeenten ook voor het aantal boetes dat die personen krijgen voor het slapen in de buitenlucht.

Een landelijke registratie is er niet, maar alleen al in Rotterdam werden vorig jaar 716 bekeuringen voor buiten slapen uitgedeeld, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In Almelo ging de gemeenteraad deze week nog akkoord met de invoering van boetes voor buitenslapers, in een poging boa's meer mogelijkheden te geven om op te treden tegen overlast."

Ook in Den Haag gingen er in de eerste 11 maanden van 2023 "nog altijd 643 buitenslapers op de bon, waarbij overigens ook een aantal toeristen was dat bijvoorbeeld de nacht wilde doorbrengen op het strand van Scheveningen."

Als het meezit komt de zaak van zo'n staatsvijand voor een genadige rechter, maar "Meestal komt dit soort zaken echter niet voor de rechter. En als dat wel gebeurt, hebben veel daklozen geen advocaat en volgen er wel straffen. In één extreem geval was de schade voor een cliënt van Van den Brûle vorig jaar opgelopen tot bijna 15.000 euro."

Wat zijn het toch een onpraktische mensen eigenlijk. 15.000 euro, dat is toch zeker twee maanden huur in de Randstad.