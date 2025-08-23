Is dit dan de politieke meesterzet die NSC de o zo gewilde 43 zetels gaat opleveren op 29 oktober? Eddy van Hijum, alias de Hijminator, alias Het Kanon Van Laag Zuthem, alias Eddepet, keert volgens bronnen van de NOS terug in de Kamer als vervanger van Diederik Boomsma, die vertrok naar JA21 en zijn zetel opgaf. Van Hijum, die gisteren 10 minuten lang het onvervalste NSC-geluid (de hele tijd aan het woord zonder iets te zeggen) liet horen op de NPO, kan vanuit de Kamer snoeihard oppositie voeren tegen het overgebleven kabinet, waar Mona Keijzer zijn oude functie (Sociale Zaken) erbij doet, Sophie Hermans Onderwijs meepakt (komt mooi uit, Bruins deed daar toch niks) en Van Weel Binnenlandse Zaken krijgt. Mocht u na deze gang van zaken nou het idee krijgen dat ze bij NSC maar wat aanklooien, dan kunt u misschien deze reconstructie in de Volkskrant lezen, waaruit blijkt dat ze bij NSC maar wat aanklooien. Op naar de nul zetels!