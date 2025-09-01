Pieter Omtzigt wilde eerst geen partij oprichten, maar toen deed hij dat toch. Toen wilde hij geen premier worden, maar uiteindelijk toch wel. Toen wilde NSC niet onderhandelen over een regering met de PVV, maar deed dat toch. Toen stopte NSC met die onderhandelingen, maar uiteindelijk gingen ze toch verder. Toen zou er een extraparlementair kabinet komen, maar kwamen er toch alleen maar bewindspersonen namens de coalitiepartijen. Toen wilde NSC uit het kabinet stappen om de begroting, maar deed dat toch niet. Toen stopte Pieter Omtzigt, maar kwam hij toch terug. Toen wilde NSC uit het kabinet stappen vanwege de bejegening van staatssecretaris Achahbar, maar deed dat toch niet. Toen wilde Eddy van Hijum stoppen als minister, maar deed dat toch niet. Toen was Pieter Omztigt weer terug, maar ging hij toch weg. Toen stapte de PVV uit het kabinet en wilde Nicolien van Vroonhoven misschien lijsttrekker worden, maar dat werd ze toch niet. Toen was Rosanne Hertzberger weg uit de Kamer, maar kwam ze toch terug. Toen zou Van Vroonhoven weggaan uit de politiek, maar wilde ze toch op de lijst. Toen zou NSC de rit afmaken in het kabinet, maar stapten de ministers toch op. En nu staat Van Vroonhoven op nummer 4 in plaats van op nummer 2 en gaat ze toch weg. Maar ze blijft toch wel tot het einde van haar termijn in de Kamer.

Toch knap.