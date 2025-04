Goedemorgen! Het is al de hele nacht gezellie in Den Haag waar het marathonoverleg over de voorjaarsnota nog steeds bezig is. PVV, vvd, BBB en NSC zijn sinds dinsdagochtend met elkaar in conclaaf op het ministerie van Financiën en het touwtjetrekken werd alleen even onderbroken voor stemmingen. Ook Dick schoof aan - hij moest eerst nog even Sultana's eten met iemand uit Oman. Wat er onder meer op tafel ligt: geld voor Defensie, geld voor asiel, verlagen energierekening en het schrappen van de btw-verhoging op sport, cultuur en media. Het belangrijkste nieuws hedenochtend: HET ONTBIJT IS GESERVEERD. Duur hè, croissants met kaas. Later meer.